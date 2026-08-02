В парке «Патриот» открыли бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова

В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель ДОСААФ России Денис Добряков и правнучка Василия Маргелова, общественная деятельница Полина Прасол.

– Наш парк «Патриот» носит имя Героя России Максима Серафимова, тоже десантника. Наверное, герои притягивают друг друга. Поэтому очень правильно и символично, что здесь также будет бюст выдающегося военачальника. Ведь именно с именем Василия Филипповича Маргелова связано становление и развитие Воздушно-десантных войск, которые стали одними из самых боеспособных подразделений Вооружённых Сил Советского Союза и Российской Федерации, – сказал Радий Хабиров. – Хочу поблагодарить и тех, кто выступил с инициативой и приложил усилия по созданию воздушно-десантного комплекса. Возможно, школьники, которые будут здесь заниматься, в будущем тоже станут десантниками. Всё, что мы делаем здесь, направлено на то, чтобы наши ребята были крепкими, сильными, настоящими воинами и патриотами, любили свою страну.

Председатель ДОСААФ России отметил, что в Башкортостане уделяют большое внимание сохранению памяти о героях и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

– Я поражен тем, как в республике, относятся к моим родным войскам и к тем людям, которые нас с вами защищают. Когда-то было время наших дедов, потом – наше время, а сейчас на линии огня находятся молодые ребята. И впереди, всегда первые – десантники. Это те люди, которые знают, ради чего живут и ради чего идут в эту профессию, – сказал Денис Добряков. – Учебно-тренировочный комплекс, который мы сегодня открываем, – один из лучших в России. Благодарю Главу республики Радия Фаритовича Хабирова и всех жителей за такое отношение и к увековечению памяти о подвигах героев, и к воспитанию молодых десантников.

Правнучка Василия Маргелова рассказала, как родился знаменитый девиз ВДВ, и поблагодарила за создание бюста своего знаменитого предка.

– Воздушно-десантные войска золотыми буквами вписали своё имя в историю нашей страны. Только за период специальной военной операции 111 воинов удостоены высокой награды – звания Героя России. К сожалению, многие из них посмертно, – сказала Полина Прасол. – Девиз «Никто, кроме нас» родился на Ленинградском фронте в далёком 1941 году. Когда будущий маршал Победы Георгий Жуков, объезжая передовые, остановился у позиции Маргелова и сказал: «Майор, ты правильно готовишь оборону. Но учти: никто не должен пройти. Это не сделает никто, кроме вас». И Маргелов тихо повторил: «Никто, кроме нас». С тех пор десантники на своих плечах свято несут этот девиз. Хочу выразить искреннюю благодарность за увековечение памяти легендарного командующего, который воспитал соколов ВДВ.

Полина Прасол также вручила Главе Башкортостана благодарность от командования Воздушно-десантных войск за его вклад в помощь подразделениям ВДВ.

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Далее Глава Башкортостана осмотрел учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс. Один из инициаторов его создания, ветеран боевых действий, подполковник запаса Рифат Хузагалиев рассказал, что на сборах школьники и студенты, а также военнослужащие и представители силовых структур смогут отрабатывать здесь прыжки с парашютом и навыки десантирования. Комплекс объединяет полный цикл наземной подготовки и включает в себя семь типов тренажёров. Это парашютная вышка, высотный тренажёр с вертолётом Ми-8, макет самолёта Ан-2, трамплин для отработки безопасного приземления, тренажёр гашения купола, площадка для укрепления голеностопа и стапели для подвесных систем.

– Этот комплекс носит имя генерала армии, командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Он призван продолжать славную традицию воспитывать наши будущие поколения, – сказал руководитель проекта воздушно-десантного комплекса, меценат Алексей Аслямов. – Благодарю свою команду, которая в сжатые сроки выполнила эту задачу. Мы работали слаженно, оперативно, и всё у нас получилось. Огромное спасибо руководству республики, лично вам, Радий Фаритович, за оказанное доверие и возможность прикоснуться к настоящей истории нашей великой страны.

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В беседе с журналистами Глава Башкортостана поделился своими впечатлениями от воздушно-десантного комплекса.

– Важно, что десантники и ветераны боевых действий сами собрались и сделали такой подарок республике. Здесь нет ни копейки бюджетных средств, – сказал Радий Хабиров. – Честно говоря, не ожидал, что это будет настолько технологичная площадка. Таких комплексов в России всего два. И я точно знаю, что он даст дополнительный стимул привлечению ребят к службе в Воздушно-десантных войсках.