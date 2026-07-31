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Общество
31 Июля , 09:47

В Башкирии начался прием заявок на премию для журналистов

В Башкортостане начался прием заявок на ежегодную журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество». Победители в каждой номинации получат по 300 тысяч рублей.

К участию приглашаются штатные и внештатные авторы, редакции и издатели региональных СМИ. Традиционные номинации: «Достоверность», «Ответственность», «Мужество» и «Чуткое сердце». В каждой из них – по четыре категории: республиканские печатные СМИ, городские и районные газеты, теле- и радиожурналистика, а также сетевые издания. На конкурс принимаются информационные, аналитические и публицистические материалы, а также теле- и радиопрограммы.

В этом году добавилась новая номинация «Голос социальных медиа», в которой определят одного победителя. Участвовать могут авторы контента на личных страницах в соцсетях, в авторских каналах мессенджеров, на сайтах без статуса СМИ, а также на видеохостингах, стриминговых платформах и подкаст-терминалах.

Принимаются работы, опубликованные с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026-го. Заявки принимаются до 1 сентября. В одной заявке – не более трех материалов. Подробности о формате подачи – на сайте Агентства печати. Телефоны для справок: 218-16-88, 8-901-813-05-85.https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-30/v-bashkirii-nachalsya-priem-zayavok-na-premiyu-dlya-zhurnalistov-4767482https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-30/v-bashkirii-nachalsya-priem-zayavok-na-premiyu-dlya-zhurnalistov-4767482

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