Рабочая встреча с главой администрации Гафурийского района Венером Вахитовым

Венер Вахитов доложил Главе Башкортостана об основных показателях развития района, а также о крупных инфраструктурных и социальных объектах, которые появятся на его территории в ближайшие годы.

Так, положительную динамику демонстрируют доходы местного бюджета, хорошими темпами идет уборочная кампания. Аграрии района уже обработали 15 процентов площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность при этом составила 44,5 ц/га.

Важная составляющая экономики района – привлечение инвестиций, в том числе в туристическую отрасль. Венер Вахитов отметил активность малого предпринимательства, способствующего созданию необходимой инфраструктуры для гостей.

В числе крупнейших инвестпроектов, планируемых к реализации, – строительство акватермального комплекса стоимостью порядка 500 млн рублей и создание производства доломитовой муки с объемом вложений 150 млн рублей.

– Природа района очень живописна. Последнее время много инвестиций приходит именно в эту сферу, – сказал Венер Вахитов. – Это требует от нас развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Глава Гафурийского района выразил признательность Правительству Башкортостана за поддержку муниципалитета. Так, в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Красноусольском приступили к строительству 14-километрового водовода и капремонту напорного коллектора.

Кроме того, в прошлом году при содействии республики заасфальтировали пять улиц села Красноусольский. А в этом году планируют привести в порядок и его объездную дорогу протяжённостью 7,5 км.

В то же время требуют внимания участки автодорог с высоким износом, соединяющие населённые пункты района. Радий Хабиров отметил, что даст поручение выделить дополнительное финансирование на ремонт дорог.

В муниципалитете реализуют и инициативы в сфере благоустройства. В частности, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноусольском обновили площадь имени Мажита Гафури. В ближайших планах – создание вдоль набережной реки Усолки общественного пространства «Отцовский парк» с прогулочными зонами и спортивными площадками, а также обустройство тротуаров и пешеходных зон в районном центре.

Руководитель региона обратил внимание на строительство и модернизацию социальных объектов.

– Совместно с Минпросвещения постараемся оказать содействие району для участия в федеральной программе ремонта школ, чтобы привести в порядок пять-шесть учебных заведений. На днях мы провели совещание по развитию здравниц, где обсудили и планы по санаторию «Красноусольск», – отметил Радий Хабиров. – В целом муниципальная управленческая команда очень активная, деятельная. Когда мы видим такой подход к решению важнейших вопросов, всегда стараемся помогать в этой работе.https://glavarb.ru/ru/news/event/rabochaya-vstrecha-s-glavoy-administracii-gafuriyskogo-rayona-venerom-vahitovym/ и