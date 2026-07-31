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Общество
31 Июля , 10:03

Предприниматель Илгиз Гаймалетдинов приобрел пассажирский автобус

Предприниматель из Башкортостана расширил автобусный парк благодаря лизинговой господдержке

Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан предоставила индивидуальному предпринимателю Илгизу Гаймалетдинову из Уфимского района финансовую поддержку на приобретение пассажирского автобуса. Общая сумма финансирования превысила 8 млн рублей на срок 36 месяцев. Лизинговая поддержка оказана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

– Для предпринимателей в сфере пассажирских перевозок современный и надежный транспорт – ключевой фактор конкурентоспособности. Льготный лизинг дает возможность обновлять парк техники без изъятия финансовых средств из оборота, что особенно важно для малого бизнеса в сфере транспортных услуг, – отметила заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Владлена Елышева.

Использование нового комфортабельного автобуса позволило Илгизу Гаймалетдинову увеличить число рейсов и принимать больше заказов. Благодаря этому бизнес рассчитывает повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить лояльность существующих клиентов и занять более устойчивые позиции на рынке транспортных услуг региона.

– Лизинговая поддержка позволила нам распределить нагрузку на 36 месяцев и избежать единовременных крупных затрат, – поделился предприниматель. 

Программа льготного лизинга доступна малым и средним предприятиям Башкортостана при соответствии установленным требованиям. В лизинг можно приобрести новое оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда и транспортные средства для туристической сферы.

Подробная информация о продуктах Региональной лизинговой компании представлена на сайте компании, консультацию можно получить по тел.: 8 800 550 47 16, + 7 (347) 201-46-16. 

https://pravitelstvorb.ru/news/29307/ 

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