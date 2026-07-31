Предприниматель Илгиз Гаймалетдинов приобрел пассажирский автобус

Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан предоставила индивидуальному предпринимателю Илгизу Гаймалетдинову из Уфимского района финансовую поддержку на приобретение пассажирского автобуса. Общая сумма финансирования превысила 8 млн рублей на срок 36 месяцев. Лизинговая поддержка оказана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

– Для предпринимателей в сфере пассажирских перевозок современный и надежный транспорт – ключевой фактор конкурентоспособности. Льготный лизинг дает возможность обновлять парк техники без изъятия финансовых средств из оборота, что особенно важно для малого бизнеса в сфере транспортных услуг, – отметила заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Владлена Елышева.

Использование нового комфортабельного автобуса позволило Илгизу Гаймалетдинову увеличить число рейсов и принимать больше заказов. Благодаря этому бизнес рассчитывает повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить лояльность существующих клиентов и занять более устойчивые позиции на рынке транспортных услуг региона.

– Лизинговая поддержка позволила нам распределить нагрузку на 36 месяцев и избежать единовременных крупных затрат, – поделился предприниматель.

Программа льготного лизинга доступна малым и средним предприятиям Башкортостана при соответствии установленным требованиям. В лизинг можно приобрести новое оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда и транспортные средства для туристической сферы.

Подробная информация о продуктах Региональной лизинговой компании представлена на сайте компании, консультацию можно получить по тел.: 8 800 550 47 16, + 7 (347) 201-46-16.

https://pravitelstvorb.ru/news/29307/