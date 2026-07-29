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29 Июля , 10:15

Прошел юбилейный V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате»

В Башкортостане V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате» посетили более 14 тысяч человек

25-26 июля в парке культуры и отдыха «Кашкадан» в Уфе прошел юбилейный V Международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате». Мероприятие, организованное при поддержке Правительства Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», собрало более 14 тысяч гостей и профессионалов индустрии со всей страны. На два дня парк превратился в масштабную площадку, объединившую банную культуру, спорт, здоровый образ жизни и гастрономию.

– В рамках фестиваля было подписано соглашение о сотрудничестве между Межрегиональной общественной организацией «Национальное банное объединение», Ассоциацией туристических и экскурсионных организаций и специалистов, АНО «Евразийская Банная Федерация» и Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Мы договорились о совместной работе по развитию и популяризации оздоровительного туризма, здорового образа жизни и банной индустрии, – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Центральным событием фестиваля стал Финал Чемпионат России по коллективному парению, в котором приняли участие сильнейшие пармастеры из Москвы, Екатеринбурга, Глазова, Казани, Самары. Чемпионат провела Евразийская Банная Федерация, основанная в Республике Башкортостан. 

На территории парка развернулся Банный городок «На Рахате» – комплекс из более чем 30 банных экспозиций ведущих производителей мобильных бань, парных, печей, чанов и обливных устройств.

На фестивале активную работу вело волонтерское движение «Все для фронта Бижбуляк». Волонтеры проводили мастер-классы по плетению защитных сетей, изготовлению маскировочного костюма, антидроновых сетей и штор, браслетов выживания. Была организована выставка-продажа товаров, изготавливаемых для нужд СВО.

Спортивная программа была насыщенной: XX турнир по мини-футболу «Кубок Кашкадана», баскетбольный турнир «Баскет на Рахате», открытый теннисный турнир. В фитнес-зоне прошли мастер-классы по брейк-дансу, зумбе, восточным танцам и йоге.

На территории здоровья работал шатровый павильон, где все желающие могли пройти бесплатный медицинский чек-ап организма: измерить давление, пульс, индекс массы тела, получить экспресс-оценку базовых показателей и консультации врачей. В гастрономической зоне гости могли попробовать самые вкусные блюда республиканских предприятий общественного питания, а на ярмарке ремесленников – приобрести изделия ручной работы и аксессуары для бани. Для юных гостей фестиваля были организованы мастер-классы, детские развлекательные площадки, туристический квест и пенная дискотека.

https://pravitelstvorb.ru/news/29278/ 

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