Инвестор получит господдержку

Компания «Ковчег», инициатор строительства одноименного туристического комплекса в Чишминском районе, получит господдержку для реализации проекта. Соответствующее соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ) заключено компанией с региональным правительством. Ранее под сопровождением Корпорации развития Башкортостана и Администрации Чишминского района инвестпроект включен в Перечень приоритетных, что позволило перейти к следующему этапу – заключению соглашения.

– В новом туристическом комплексе инвестор намерен объединить различные локации для отдыха и оздоровления: эко-парк, уютные гостевые дома, ресторан, конюшня, современный конный манеж, зоны иппотерапии и канистерапии. На эти цели планируется направить 450 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест, – пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

Соглашение о защите и поощрении инвестиций позволит инвестору получить ряд мер господдержки: возможность аренды земельного участка без проведения торгов и налоговые льготы. Открыть новый туристический комплекс планируется в 2028 году.

В рамках работы над проектом специалисты Корпорации развития проанализировали земельный участок на соответствие планируемому использованию, нормам землеустройства и градостроительства, подготовили пакет документов для презентации проекта на заседании «Инвестчас» и включения в Перечень приоритетных. Значительное содействие инвестору оказала Администрация Чишминского района, которая в том числе проработала приведение характеристик земельного участка под цели проекта.