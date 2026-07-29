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Общество
29 Июля , 10:23

Инвестор получит господдержку

Инвестор получит господдержку для создания нового туристического комплекса в Башкортостане  

Компания «Ковчег», инициатор строительства одноименного туристического комплекса в Чишминском районе, получит господдержку для реализации проекта. Соответствующее соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПИ) заключено компанией с региональным правительством. Ранее под сопровождением Корпорации развития Башкортостана и Администрации Чишминского района инвестпроект включен в Перечень приоритетных, что позволило перейти к следующему этапу – заключению соглашения.

– В новом туристическом комплексе инвестор намерен объединить различные локации для отдыха и оздоровления: эко-парк, уютные гостевые дома, ресторан, конюшня, современный конный манеж, зоны иппотерапии и канистерапии. На эти цели планируется направить 450 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест, – пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. 

Соглашение о защите и поощрении инвестиций позволит инвестору получить ряд мер господдержки: возможность аренды земельного участка без проведения торгов и налоговые льготы. Открыть новый туристический комплекс планируется в 2028 году. 

В рамках работы над проектом специалисты Корпорации развития проанализировали земельный участок на соответствие планируемому использованию, нормам землеустройства и градостроительства, подготовили пакет документов для презентации проекта на заседании «Инвестчас» и включения в Перечень приоритетных. Значительное содействие инвестору оказала Администрация Чишминского района, которая в том числе проработала приведение характеристик земельного участка под цели проекта.

https://pravitelstvorb.ru/news/29276/
 
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