В деревне Чебыково встретились выпускники школы 1981 года

Встреча…Удивительное событие… Мы много раз в жизни встречаемся, прощаемся, уходим. Но всегда в душе остаётся какая-то нежность, любовь, радость и доброта. Именно она помогает нам преодолевать жизненные трудности, даёт крылья для полёта и душевную теплоту.

17 июля в Чебыковском клубе состоялась удивительная встреча одноклассников, выпускников 1981 года. 45 лет прошло с тех пор, как мы перешагнули порог средней школы.

В далёком 1981 году, мы, юные девочки и мальчики, полные задора и решимости, улетели в необъятные края нашей страны. Мечты нас торопили вперёд в неизвестный мир взрослости.

И вот долгожданное событие! Мы встретились, соединив города и деревни, республики и области. Нижний Тагил и Екатеринбург, Бирск и Йошкар-Ола, Чебыково и Кайраково­ – они сроднились своими одноклассниками, стали близкими и родными.

Уютный клуб встретил всех с радостью. Особенно его хозяйка - Светлана Каншаева. Все ее любят и знают. Светлана Анатольевна - заслуженный работник культуры, руководитель народного вокального ансамбля «Ӳжара», известная певица, прекрасный душевный человек и наша одноклассница. Сорок один год она работает в сельском Доме культуры и очень любит свою работу. Это её силами была организована наша встреча. Она искала, звонила, писала и договаривалась. А потом присоединились и все другие. И не напрасно, встреча состоялась.

Были приглашены первые учителя - это Мария Алексеевна из Чебыково и Вера Михайловна из Кайраково. Это они привели нас за ручку в класс, посадили за парты, научили писать и читать. Мария Алексеевна и Светлана Каншаева, вспомнив школьные годы, спели песню «Родная сторона». Это первая песня нашей известной певицы, первый её сольный номер, спетый ещё в первом классе. А кайраковские одноклассники вспомнили хорошую детскую песню «Ландыш» и тоже исполнили вместе с первой учительницей.

Большая благодарность от всех нас нашим первым учителям. Их душевное тепло нас согревало, добрые слова дали нам крылья, правильные советы мы до сих пор помним, стараемся не растерять на жизненном пути. Все они проникнуты уважением и любовью, пониманием и большим жизненным опытом.

Конечно, в нашей жизни было много прекрасных учителей, которые вложили в нас знания, вдохновили на учёбу, открыли удивительный мир природы. Сегодня хочу всех поблагодарить от выпуска 1981 года, 10 «а» класса Чебыковской средней школы. Пожелать только самого хорошего: крепкого здоровья, радостных и удивительных дней, пусть вас жизнь любит и оберегает.

Дальше Светлана Анатольевна своим умением и талантом вела нашу встречу. Была подготовлена насыщенная программа, где были и песни, и танцы, и вопросы, и игры. Всё было так тщательно продумано.

Интересно было послушать от первых учителей, какие мы были в детстве, вспомнить школьные истории. Особенно внимательно слушали, когда каждый рассказывал о себе: чем занимался, где работал или работает, как живёт. Все для себя открыли этот мир по-своему, нашли свою дорогу, достигли свои вершины.

Расставаясь, мы унесли с собой частичку друг друга, душевное тепло, оставили в сердце улыбку каждого, добрые пожелания, благодарные слова. Эта незабываемая встреча, как источник нашей любви. Любви к учителям, к школе, к родному краю, красивой природе и, конечно, друг к другу.

Нас было мало, но мы были, выпуск 1981 года.

45 лет - это много, когда о жизни думаешь, и очень мало, когда в ней живёшь!

Вера Пахмутова (Николаева).