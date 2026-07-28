Семья из Башкории стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026"

Шабалины – это династия, где служение Родине передается из поколения в поколение. Прадеды прошли Великую Отечественную войну, дед воевал в Афганистане, а глава семьи Вячеслав Михайлович ветеран боевых действий в Чечне. Его сын Данил, участник СВО, награжден медалью «За отвагу» и посмертно медалью Суворова.



Светлана Алексеевна Шабалина не только воспитывает детей патриотами, но и семь лет возглавляет родительский комитет военно-патриотического клуба «Купол». Ее заслуги отмечены наградами «Материнская доблесть» II и III степени и медалью «Женщина – мать нации». С малых лет дети в семье знают цену слову «Родина», занимаются рукопашным боем, тактической и медицинской подготовкой в том самом клубе «Купол», а главное – видят перед собой живой пример родителей.



С августа 2024 года Шабалины взяли на себя еще одну миссию: гуманитарную помощь для бойцов СВО. Они не просто собирают вещи, а сами закупают оборудование, готовят домашние обеды, грузят продукты в личный автомобиль и отвозят всё на передовую. Два дрона, сотни килограммов необходимого, тепло семейной заботы – это личный вклад семьи в общую победу.История Шабалиных – яркий пример того, почему конкурс «Семья года» с каждым годом привлекает всё больше участников. В этом году он прошел в одиннадцатый раз и объединил рекордные 11 800 семей из всех 89 регионов России. Как отметила председатель оргкомитета Лилия Гумерова, в Год единства народов России конкурс стал настоящим свидетельством сплоченности и культурного богатства страны.



«Семья является тем фундаментом, на котором строится будущее нашей многонациональной страны», – подчеркнула Лилия Гумерова.



Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 13 октября 2026 года.

Фото из архива семьи Шабалиных