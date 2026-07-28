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Общество
28 Июля , 09:37

Семья из Башкории стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026"

Семья Шабалиных из Давлекановского района Республики Башкортостан одержала победу в номинации «Семья защитника Отечества» Всероссийского конкурса «Семья года.2026», итоги которого были подведены 23 июля в Совете Федерации. Всего награды получили 89 семей в шести номинациях. Конкурс проводится в русле целей национального проекта «Семья», который направлен на укрепление семейных ценностей и поддержку российских семей.

Семья из Башкории стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026"Семья из Башкории стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026"
Семья из Башкории стала победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года.2026"

Шабалины – это династия, где служение Родине передается из поколения в поколение. Прадеды прошли Великую Отечественную войну, дед воевал в Афганистане, а глава семьи Вячеслав Михайлович ветеран боевых действий в Чечне. Его сын Данил, участник СВО, награжден медалью «За отвагу» и посмертно медалью Суворова.

Светлана Алексеевна Шабалина не только воспитывает детей патриотами, но и семь лет возглавляет родительский комитет военно-патриотического клуба «Купол». Ее заслуги отмечены наградами «Материнская доблесть» II и III степени и медалью «Женщина – мать нации». С малых лет дети в семье знают цену слову «Родина», занимаются рукопашным боем, тактической и медицинской подготовкой в том самом клубе «Купол», а главное – видят перед собой живой пример родителей.

С августа 2024 года Шабалины взяли на себя еще одну миссию: гуманитарную помощь для бойцов СВО. Они не просто собирают вещи, а сами закупают оборудование, готовят домашние обеды, грузят продукты в личный автомобиль и отвозят всё на передовую. Два дрона, сотни килограммов необходимого, тепло семейной заботы – это личный вклад семьи в общую победу.История Шабалиных – яркий пример того, почему конкурс «Семья года» с каждым годом привлекает всё больше участников. В этом году он прошел в одиннадцатый раз и объединил рекордные 11 800 семей из всех 89 регионов России. Как отметила председатель оргкомитета Лилия Гумерова, в Год единства народов России конкурс стал настоящим свидетельством сплоченности и культурного богатства страны.

«Семья является тем фундаментом, на котором строится будущее нашей многонациональной страны», – подчеркнула Лилия Гумерова.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 13 октября 2026 года.

Фото из архива семьи Шабалиных
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