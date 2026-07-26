Андрей Назаров посетил V Международный форум здоровья и туризма «На Рахате»

Главная идея форума в этом году - отдых все чаще воспринимается соотечественниками не только как смена места, а как способ восстановления сил, профилактики и заботы о себе. В программе форума - выставка ремесленников и народных художественных промыслов, гастрофестиваль «ГастроРахат», банный городок, спортивные площадки, детский теннисный турнир, встречи экспертов и обсуждение профессиональных стандартов в индустрии оздоровительных услуг. По словам Андрея Назарова, в туризме меняется сам запрос людей.

— Мир переживает настоящий веллнесс-бум. В его основе лежит активный запрос на профилактику, восстановление и обретение внутренней гармонии. Более 60% российских туристов сегодня рассматривают поездку как инвестицию в собственное физическое и ментальное благополучие, — подчеркнул спикер.

По словам премьер-министра, Башкортостан в этой сфере опирается на природное наследие, этнокультурные традиции и медицинский потенциал. В республике действует почти 60 санаториев, которые могут принять более 200 тысяч человек. По числу отдыхающих в здравницах регион занимает 5-е место в России и 1-е место в Приволжье среди некурортных субъектов.

— Мы целенаправленно создаем полноценную экосистему для нового типа путешественника - осознанного и требовательного к качеству восстановления. На государственную поддержку туриндустрии за последние три года в республике направлено более 1,7 млрд рублей. Туристический поток по итогам прошлого года вырос более чем на 8% и составил 2,4 млн человек, — сказал Андрей Назаров.

Практическая часть форума также связана с темой здоровья. На площадке работает «Программа долголетия» Минздрава Башкортостана. Псетители могут бесплатно пройти диагностику, определить биологический возраст, оценить состояние организма и выявить возможные риски.

Отдельное внимание уделили качеству и безопасности услуг в сфере немедицинского оздоровительного туризма. В первый день форума подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Национальным банным объединением, Евразийской банной федерацией, Ассоциацией туристических и экскурсионных организаций Санкт-Петербурга и Министерством торговли и услуг Башкортостана. Документ касается профессиональных стандартов, правил безопасности и методических рекомендаций для отрасли.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева отметила, что стандартизация нужна, чтобы вывести бизнес из тени и делать его открытым и честным.

— Пришло время систематизировать сферу немедицинского туризма, выводить из тени банный бизнес. Этот форум, который мы проводим уже пятый год, — главный инструмент, чтобы сделать рынок честным, открытым и стандартизированным. Нельзя, чтобы люди рисковали своим здоровьем из-за отсутствия правил, — сказала Маргарита Болычева.

Уфу можно считать банной столицей России, для этого у нее есть все составляющие, отметила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по туристской индустрии Елена Рахова.

Социальная повестка форума также встроена в общую тему заботы о человеке. В рамках мероприятия состоялась церемония передачи мобильной бани в зону специальной военной операции.

— Баня для бойца в полевых условиях - это не только гигиена. Это короткое, но бесценное возвращение к человеческому теплу. Она позволяет избегать заболеваний и психологически разгрузиться после тяжелых боевых задач, — отметил Андрей Назаров.

Форум «На Рахате» продлится два дня. Организатором выступает Правительство Республики Башкортостан. За четыре года проект прошел путь от локального фестиваля в Кармаскалинском районе до международной дискуссионной и выставочной площадки, объединяющей экспертов в сфере здоровья, спорта и туризма. В этом году география фестиваля включает 5 стран и регионы России.

Источник: правительство РБ, фото Сергей Чудаков.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-25/andrey-nazarov-posetil-v-mezhdunarodnyy-forum-zdorovya-i-turizma-na-rahate-4762721