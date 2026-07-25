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25 Июля , 11:36

В Уфе стартовал двухдневный банный фестиваль «На Рахате»

В Уфе на озере Кашкадан начал свою работу V Международный форум здоровья и туризма «На Рахате». Ключевым направлением фестиваля традиционно является банный отдых, возведенный в ранг настоящего искусства, и именно здесь, на этой площадке, сегодня назовут имя лучшего в стране мастера банного дела. А потому желающих понаблюдать за необычными состязаниями собралось немало.

— Пятый год эта чудесная площадка принимает финал чемпионата России по коллективному парению, и именно сегодня у вас есть уникальная возможность посмотреть шесть прекрасных ярких выступлений наших финалистов, которые прошли региональные и полуфинальные отборы и все приобретенное за это время мастерство продемонстрируют сейчас вам, — поприветствовала собравшихся представитель оргкомитета Евразийской банной федерации, главный судья турнира Екатерина Соловей. — Спасибо каждому, кто приехал, а участникам я желаю показать сегодня свое самое лучшее выступление.

Как было отмечено на главной сцене фестиваля, банная культура уже превратилась в целую индустрию, важный элемент заботы о здоровье, объединяющий и старшее, и молодое поколение. В знак признания ее растущей значимости на старте работы фестиваля было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Евразийской банной федерацией, Ассоциацией туристических и экскурсионных организаций РФ, Национальным банным объединением и Министерством торговли и услуг РБ.

Напомним, фестиваль будет проходить в течение двух дней, 25 и 26 июля. Программа праздника чрезвычайно насыщенная: предусмотрены фотозона, конкурсы, лекции, спортивные турниры, мастер-классы. Свои уникальные банные наработки и целые банные комплексы представят разные регионы страны, а также Беларусь и Таджикистан.

Кстати, на фестивале можно остаться с ночевкой — на территории работает палаточный городок.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.https://resbash.ru/news/obshchestvo/2026-07-25/v-ufe-startoval-dvuhdnevnyy-bannyy-festival-na-rahate-4762658 

 
 
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