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Общество
24 Июля , 07:06

Региональными сервисами платформы МАХ пользуются все больше жителей республики

 — Макс становится универсальным инструментом. Сейчас это не только способ общения с близкими и коллегами, но и универсальная платформа для получения государственных и муниципальных услуг, подтверждения личности, возраста и даже подписания электронных документы с помощью госключа.

Мы видим растущую активность жителей, так совокупная аудитория государственных информационных каналов органов власти и учреждений в мессенджере превысила 500 тысяч, — сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Наиболее популярные региональные сервисы в Максе:
Запись на прием к врачу
МФЦ Республики Башкортостан
Elschool Башкортостан
Молочная кухня
ГУП РБ «Уфаводоканал»
Региональные сервисы в Макс — это электронные сервисы в виде чат-ботов, предоставляющие возможность получения государственных и муниципальных услуг, а также справочную информацию в отечественном мессенджере.
Развитие таких электронных сервисов соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

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