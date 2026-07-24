Региональными сервисами платформы МАХ пользуются все больше жителей республики

Мы видим растущую активность жителей, так совокупная аудитория государственных информационных каналов органов власти и учреждений в мессенджере превысила 500 тысяч, — сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.
Наиболее популярные региональные сервисы в Максе:
Запись на прием к врачу
МФЦ Республики Башкортостан
Elschool Башкортостан
Молочная кухня
ГУП РБ «Уфаводоканал»
Региональные сервисы в Макс — это электронные сервисы в виде чат-ботов, предоставляющие возможность получения государственных и муниципальных услуг, а также справочную информацию в отечественном мессенджере.
Развитие таких электронных сервисов соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.