Региональными сервисами платформы МАХ пользуются все больше жителей республики

Мы видим растущую активность жителей, так совокупная аудитория государственных информационных каналов органов власти и учреждений в мессенджере превысила 500 тысяч, — сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Наиболее популярные региональные сервисы в Максе:

Запись на прием к врачу

МФЦ Республики Башкортостан

Elschool Башкортостан

Молочная кухня

ГУП РБ «Уфаводоканал»

Региональные сервисы в Макс — это электронные сервисы в виде чат-ботов, предоставляющие возможность получения государственных и муниципальных услуг, а также справочную информацию в отечественном мессенджере.

Развитие таких электронных сервисов соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.