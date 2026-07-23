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Общество
23 Июля , 07:13

Управленцев Башкортостана приглашают на бесплатную программу повышения квалифика

ВАРМСУ запускает бесплатную образовательную программу, которая поможет активистам на местах перейти от намерений к эффективному управлению. Регистрация на курс – до 20 сентября 2026 года на сайте: vk.cc/cZMHMh Председатели территориального общественного самоуправления и сельские старосты Башкортостана смогут бесплатно научиться новым инструментам работы с населением и методам проектного управления и привлечения ресурсов, а также узнают, как регулируется деятельность ТОС и сельских старост, как организовывать и проводить общественные мероприятия

Обучение будет проходить онлайн с 28 сентября по 31 октября 2026 года. А лидеры регионов смогут стать участниками итогового очного практикума в ноябре 2026 года в Москве, который пройдет во время ежегодного Съезда ВАРМСУ. Все организационные вопросы можно задать специалистам Дирекции ОАТОС по телефонам: +7 (495) 116-04-05, +7 (916) 788-60-71 или по электронной почте: edu@oatos.ru – Мы понимаем, насколько велика сегодня роль тех, кто на местах ежедневно решает насущные вопросы жителей. Обучение позволяет сформировать по всей стране устойчивую практику эффективного управления – когда каждое решение принимается взвешенно и в интересах людей, – отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ. Обучение проводят Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления при поддержке Администрации Президента России. Автор - Арина Алекперова, иллюстрация – муниципалитеты.рф

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