Управленцев Башкортостана приглашают на бесплатную программу повышения квалифика

Обучение будет проходить онлайн с 28 сентября по 31 октября 2026 года. А лидеры регионов смогут стать участниками итогового очного практикума в ноябре 2026 года в Москве, который пройдет во время ежегодного Съезда ВАРМСУ. Все организационные вопросы можно задать специалистам Дирекции ОАТОС по телефонам: +7 (495) 116-04-05, +7 (916) 788-60-71 или по электронной почте: edu@oatos.ru – Мы понимаем, насколько велика сегодня роль тех, кто на местах ежедневно решает насущные вопросы жителей. Обучение позволяет сформировать по всей стране устойчивую практику эффективного управления – когда каждое решение принимается взвешенно и в интересах людей, – отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ. Обучение проводят Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления при поддержке Администрации Президента России. Автор - Арина Алекперова, иллюстрация – муниципалитеты.рф