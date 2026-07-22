Молодёжь Башкирии приглашают на масштабный фестиваль в Зилаирском районе

Молодые люди в возрасте 14-35 лет смогут попасть на форум «Йәшлек — молодость», студенты из Башкортостана, которые сейчас обучаются в других городах России, смогут подать заявку на форум «Вместе». Также на фестивале пройдут туристические слёты, куда смогут попасть работающая молодёжь, молодые сотрудники предприятий, студенты и лидеры «Движения Первых».

Гостями фестиваля станут известные эксперты в области культуры, спорта, медиа и политики, а также герои специальной военной операции.

На фестивале будет возможность выиграть до 1 миллиона рублей на свой социальный проект – регистрация на площадку Росмолодёжь.Гранты проходит здесь clck.ru/3UYb28 до 1 августа.

Сама регистрация на фестиваль доступна по ссылке clck.ru/3UYRH3 до 28 июля.

Фестиваль пройдёт на открытой местности, участникам необходимо брать с собой палатки. https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-21/molodyozh-bashkirii-priglashayut-na-masshtabnyy-festival-v-zilairskom-rayone-4758690