+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
22 Июля , 08:54

Молодёжь Башкирии приглашают на масштабный фестиваль в Зилаирском районе

Как сообщает министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров, фестиваль объединит несколько тематических направлений.

Молодёжь Башкирии приглашают на масштабный фестиваль в Зилаирском районеМолодёжь Башкирии приглашают на масштабный фестиваль в Зилаирском районе
Молодёжь Башкирии приглашают на масштабный фестиваль в Зилаирском районе

Молодые люди в возрасте 14-35 лет смогут попасть на форум «Йәшлек — молодость», студенты из Башкортостана, которые сейчас обучаются в других городах России, смогут подать заявку на форум «Вместе». Также на фестивале пройдут туристические слёты, куда смогут попасть работающая молодёжь, молодые сотрудники предприятий, студенты и лидеры «Движения Первых».

Гостями фестиваля станут известные эксперты в области культуры, спорта, медиа и политики, а также герои специальной военной операции.

На фестивале будет возможность выиграть до 1 миллиона рублей на свой социальный проект – регистрация на площадку Росмолодёжь.Гранты проходит здесь clck.ru/3UYb28 до 1 августа.

Сама регистрация на фестиваль доступна по ссылке clck.ru/3UYRH3 до 28 июля.

Фестиваль пройдёт на открытой местности, участникам необходимо брать с собой палатки. https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-21/molodyozh-bashkirii-priglashayut-na-masshtabnyy-festival-v-zilairskom-rayone-4758690 

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru