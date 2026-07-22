Что подорожало и что подешевело?

В годовом выражении инфляция ускорилась с 5,2% до 5,5% и осталась ниже, чем в среднем по России.

Что подорожало?

Продукты. Борщевой набор, сахар, блюда в общепите. Непродовольственные товары. Бытовая химия, лекарства. Услуги. Зарубежные туры и путёвки на Черноморское побережье России, пассажирский транспорт.

Что подешевело?

Продукты. Яйца, молочная продукция, сыры. Непродовольственные товары. Электроника, бытовая техника. Услуги. Билеты в кинотеатры, аренда жилья.

Специалисты регионального отделения Банка России назвали главные причины изменения цен в Башкортостане в июне 2026 года:

Роста: запасы отечественных овощей и сахара сезонно уменьшились из-за исчерпания прошлогоднего урожая; турпутёвки предсказуемо подорожали в высокий отпускной сезон.

Снижения: в теплое время куры несутся лучше, а расходы птицефабрик на отопление снижаются; невысокий спрос на технику и электронику; билеты в кино летом обычно дешевеют из-за сезонного снижения посещаемости.

«Инфляция в июне ускорилась в основном из-за подорожания товаров и услуг с часто меняющимися ценами. Банк России продолжит работу над обеспечением стабильно низкой инфляции», – отметил руководитель направления экономического отдела Нацбанка Республики Башкортостан Алмаз Габдуллин.

Информационно-аналитический материал Банка России