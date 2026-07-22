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Общество
22 Июля , 05:38

Что подорожало и что подешевело?

В июне 2026 года цены в Башкортостане выросли на 0,6% по сравнению с маем

 В годовом выражении инфляция ускорилась с 5,2% до 5,5% и осталась ниже, чем в среднем по России.

 Что подорожало?

Продукты. Борщевой набор, сахар, блюда в общепите.       Непродовольственные товары. Бытовая химия, лекарства.                                      Услуги. Зарубежные туры и путёвки на Черноморское побережье России, пассажирский транспорт.

 Что подешевело?

Продукты. Яйца, молочная продукция, сыры.                                        Непродовольственные товары. Электроника, бытовая техника.                                 Услуги. Билеты в кинотеатры, аренда жилья.

 Специалисты регионального отделения Банка России назвали главные причины изменения цен в Башкортостане в июне 2026 года:

 Роста: запасы отечественных овощей и сахара сезонно уменьшились из-за исчерпания прошлогоднего урожая; турпутёвки предсказуемо подорожали в высокий отпускной сезон.

 Снижения: в теплое время куры несутся лучше, а расходы птицефабрик на отопление снижаются; невысокий спрос на технику и электронику; билеты в кино летом обычно дешевеют из-за сезонного снижения посещаемости.

 «Инфляция в июне ускорилась в основном из-за подорожания товаров и услуг с часто меняющимися ценами. Банк России продолжит работу над обеспечением стабильно низкой инфляции», – отметил руководитель направления экономического отдела Нацбанка Республики Башкортостан Алмаз Габдуллин.

 

 Информационно-аналитический материал Банка России

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