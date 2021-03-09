Председатель ОП Башкирии пригласил на форум «Управдом» "неудобных" активистов

Мурзагулов признался, что в возглавляемую им структуру поступает большое количество таких жалоб. Причем, как на республиканском, так и на местном уровне. Такая ситуация, по мнению чиновника, может стать результатом выхолащивания самой сути форума "Управдом".
Мурзагулов добавил, что лишь путем диалога, который не всегда может быть приятен, можно организовать эффективную работу форума. Каждый, кто активно участвует в работе Совета дома или другой структуры, которая дает оценку качеству работы механизма ЖКХ, имеет право на выражение собственного мнения. Даже если оно идет вразрез с мнением представителей управляющих компаний и чиновников. Мурзагулов отметил, что все жалобы, связанные с работой форума можно оставить на электронном адресе [email protected]
. Все обращения будут проработаны и направлены в соответствующие институции.