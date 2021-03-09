Народные гуляния

Все одиннадцать команд – участники фестиваля, подготовили творческие номера, народные игры, масленичные столы. Праздник получился впечатляющий. И стар, и млад активно демонстрировали силу и ловкость, талант и непосредственность в веселых состязаниях: «Пукен налын», «Агытан кучедалмаш», «Салмавондо», «Пар кычалын модмаш», «Бой ведра», «Ловля рыбы» и других играх. На площади не смолкали раскаты дружного смеха зрителей и самих участников игр. Во время творческих номеров гостеприимные мишкинцы пускались в пляс. На площади традиционно была «сплетена» «Кандыра» (танец «Веревочка»). Масленичные столы были красочные и аппетитные, каждый желающий мог угоститься горячим чаем и отведать выпечку. Особенно много было желающих полакомиться блинами. Все говорило о том, что на мишкинскую землю пришла марийская масленица. В воздухе царила атмосфера радости и веселья. Не оставили равнодушными юных сельчан чудо-печка на колесах и лошади, запряженные в разукрашенные сани. Мальчишки и девчонки с удовольствием совершили свое маленькое путешествие по улицам райцентра. В целом программа фестиваля получилась насыщенной. Пока жюри подводило итоги, зрителей порадовали своими выступлениями Светлана Каншаева, вокальные ансамбли «Ныжыл сем», «Эр кече» и другие исполнители.