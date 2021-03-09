Народные гуляния

Нынче на него съехалось 11 творческих коллективов из города Благовещенска, Бирского, Илишевского, Калтасинского, Нуримановского, Шаранского, Мишкинского районов Республики Башкортостан.
В субботнее утро площадь районного Дворца культуры была полна. Ярко одетый народ все прибывал. В воздухе веяло ароматом испеченных блинов, готовящихся шашлыков. Всюду раздавались переборы тальянки, дробь марийского барабана, радостные голоса мишкинцев и гостей района. Участников народных гуляний «Уярня» приветствовали глава администрации МР Мишкинский район П. Трапезников, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан И. Султанмуратов, председатель Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» В. Ялаев.
Затем началось шествие творческих коллективов. Собравшиеся особенно тепло встретили победителей I Регионального фестиваля исконно-народного творчества финно-угорских народов «Уярня-2020» - этнокультурный центр «Кугу Шеде» народа мари Нуримановского района.
Наш район нынче представили три вокальных ансамбля: «Ныжел сем» (деревня Новоакбулатово), «Эр кече» (деревня Елышево), «Нурпеледыш» (село Камеево) и фольклорный коллектив «Пуро сем» (деревня Рефанды).
Все одиннадцать команд – участники фестиваля, подготовили творческие номера, народные игры, масленичные столы. Праздник получился впечатляющий. И стар, и млад активно демонстрировали силу и ловкость, талант и непосредственность в веселых состязаниях: «Пукен налын», «Агытан кучедалмаш», «Салмавондо», «Пар кычалын модмаш», «Бой ведра», «Ловля рыбы» и других играх. На площади не смолкали раскаты дружного смеха зрителей и самих участников игр. Во время творческих номеров гостеприимные мишкинцы пускались в пляс. На площади традиционно была «сплетена» «Кандыра» (танец «Веревочка»). Масленичные столы были красочные и аппетитные, каждый желающий мог угоститься горячим чаем и отведать выпечку. Особенно много было желающих полакомиться блинами. Все говорило о том, что на мишкинскую землю пришла марийская масленица. В воздухе царила атмосфера радости и веселья. Не оставили равнодушными юных сельчан чудо-печка на колесах и лошади, запряженные в разукрашенные сани. Мальчишки и девчонки с удовольствием совершили свое маленькое путешествие по улицам райцентра. В целом программа фестиваля получилась насыщенной. Пока жюри подводило итоги, зрителей порадовали своими выступлениями Светлана Каншаева, вокальные ансамбли «Ныжыл сем», «Эр кече» и другие исполнители.
Результаты среди участников фестиваля следующие: третьи места поделили фольклорные коллективы: «Ош пеледыш» (Шаранский район) и «Ош виче сем» (Илишевский район). Вторые места заняли: «Кугу Шеде» (Нуримановский район) и «Онгырйук» (город Благовещенск).
Победу во II Региональном фестивале исконно-народного творчества финно-угорских народов, приуроченном к народному празднику “Уярня-2021», одержал вокальный ансамбль «Ныжел сем» Акбулатовского сельского Дома культуры Мишкинского района.
В рамках народных гуляний также состоялась выставка среди организаций района на лучший масленичный стол и самое красочное чучело. В конкурсе блинов победу одержали коллективы детских садов «Солнышко» и «Василек». Детский сад №2 «Василек» отличился и в конкурсе чучел. Их забавная «Мелнания» стала одной из лучших. Также на почетном первом месте и очаровательная «Сударыня масленица», «прибывшая» из детского сада №4 «Родничок».
Кульминацией народных гуляний «Уярня» стало сожжение главного чучела праздника. Как только факел был поднесен к символу сурового времени года, он под ликование собравшихся за считанные минуты превратился в пепел и по поверьям унес с собой все невзгоды…