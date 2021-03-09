«Душе настало пробужденье»

Самый долгожданный и весенний праздник по уже сложившейся традиции, прошел в теплой, доброжелательной атмосфере.

С первых слов ведущих Алексея Ибулаева и Василия Кутлуметова: «В этот прекрасный вечер мы собрались здесь, чтобы поздравить вас и подарить миллион комплиментов…», - зал ( а он был полон представительницами прекрасного пола) настроился на высокую эмоциональную волну, на которой и прошел весь вечер. Всегда приятно услышать в женский день хорошие слова от мужчины, а уж если им является председатель Совета МР Мишкинский район РБ Вячеслав Сабиров, тем более.

Оставаться женственными и очаровательными, проявлять высокие профессиональные и деловые качества, достигать успеха во всех областях трудовой деятельности зрительницам пожелала заместитель главы администрации по социальным вопросам Мишкинского района Лариса Александрова. Затем состоялось награждение. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта Почетной грамотой Совета и администрации МР Мишкинский район РБ были награждены одиннадцать прекрасных женщин. Среди них преподаватель Мишкинского агропромышленного колледжа Алевтина Ершова, бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Производственное жилищно-коммунальное хозяйство Мишкинское» Надежда Айгузина, главный библиограф сектора по работе с этнической группой мари краеведческой библиотеки централизованной библиотечной системы Ильвира Айбердина, заведующий организационно-методическим отделом Мишкинского Дворца культуры Римма Самиева, ведущий ветеринарный врач, ветеринарно-санитарный эксперт Мишкинской районной ветеринарной станции РБ Галина Шамаева и другие.

Изюминкой торжества стала замечательная концертная программа. Музыкальные подарки-выступления своим мамам и бабушкам подарили юные вокалисты и танцоры Детской школы искусств и Дворца культуры. В праздничный вечер зрительниц не оставили равнодушными сильные и красивые голоса Марселя Салимова, Ильфака Арсланова, Алексея Ибулаева, Станислава Салиева. Песней «Какшан сер умбалне ломбо» поднял всем настроение и юный Максим Андреев. Его выступление сопровождалось несмолкаемыми аплодисментами. Украшением праздничного концерта стали песни в исполнении прекрасных женщин в блестящих нарядах - Равии Саматовой, Светланы Каншаевой и Светланы Салиевой.

Время праздничного концерта пролетело незаметно и подарило зрителям массу положительных впечатлений.