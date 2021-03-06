Проверь и оплати задолженность по фиксированным платежам «за себя»!

При этом бытует ошибочное мнение, что если предпринимательская деятельность не ведется или нет дохода от неё, то автоматически утрачивается статус ИП и отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы.

Если зарегистрированы в качестве ИП, то будьте готовы нести расходы на поддержание этого статуса. В том числе, предприниматель обязан платить страховые взносы, которые исчисляются налоговыми органами ежегодно, независимо от доходов, возраста и др.

В случае, если ИП не уплачивает взносы добровольно, налоговые органы взыскивают задолженность принудительно, за счет денежных средств на счете в банке, зарплаты, пенсии и личного имущества гражданина.

С 1 сентября 2020 года ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчётность и при этом имеют задолженность по налогам, исключаются из ЕГРИП по решению регистрационного органа. Однако, накопленные долги все равно подлежат уплате!

Как проверить долги?

Уточнить информацию о наличии задолженности можно любым удобным способом:

- с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»;

- на портале государственных услуг;

- в налоговом органе, обратившись лично.

Как оплатить долги?

Оплатить имеющуюся задолженность можно:

- с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов и пошлин»;

- через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".