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Общество
6 Марта 2021, 13:37

Проверь и оплати задолженность по фиксированным платежам «за себя»!

Часть налогоплательщиков республики имеют задолженность по страховым вносам в фиксированном размере на общую сумму более 2 млрд. рублей. Большинство из них уже не ведут предпринимательскую деятельность либо, зарегистрировавшись как ИП, даже не начинали её.

При этом бытует ошибочное мнение, что если предпринимательская деятельность не ведется или нет дохода от неё, то автоматически утрачивается статус ИП и отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы.
Если зарегистрированы в качестве ИП, то будьте готовы нести расходы на поддержание этого статуса. В том числе, предприниматель обязан платить страховые взносы, которые исчисляются налоговыми органами ежегодно, независимо от доходов, возраста и др.
В случае, если ИП не уплачивает взносы добровольно, налоговые органы взыскивают задолженность принудительно, за счет денежных средств на счете в банке, зарплаты, пенсии и личного имущества гражданина.
С 1 сентября 2020 года ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчётность и при этом имеют задолженность по налогам, исключаются из ЕГРИП по решению регистрационного органа. Однако, накопленные долги все равно подлежат уплате!
Как проверить долги?
Уточнить информацию о наличии задолженности можно любым удобным способом:
- с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»;
- на портале государственных услуг;
- в налоговом органе, обратившись лично.
Как оплатить долги?
Оплатить имеющуюся задолженность можно:
- с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов и пошлин»;
- через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".
По вопросам задолженности возможно обратиться в Межрайонную ИФНС России №4 по Республике Башкортостан (Долговой центр) по телефону 226-54-00.
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