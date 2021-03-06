Проверь и оплати задолженность по фиксированным платежам «за себя»!

При этом бытует ошибочное мнение, что если предпринимательская деятельность не ведется или нет дохода от неё, то автоматически утрачивается статус ИП и отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы.
Если зарегистрированы в качестве ИП, то будьте готовы нести расходы на поддержание этого статуса. В том числе, предприниматель обязан платить страховые взносы, которые исчисляются налоговыми органами ежегодно, независимо от доходов, возраста и др.
В случае, если ИП не уплачивает взносы добровольно, налоговые органы взыскивают задолженность принудительно, за счет денежных средств на счете в банке, зарплаты, пенсии и личного имущества гражданина.
С 1 сентября 2020 года ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчётность и при этом имеют задолженность по налогам, исключаются из ЕГРИП по решению регистрационного органа. Однако, накопленные долги все равно подлежат уплате!
Уточнить информацию о наличии задолженности можно любым удобным способом:
- с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»;
- на портале государственных услуг;
- в налоговом органе, обратившись лично.
Оплатить имеющуюся задолженность можно:
- с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Уплата налогов и пошлин»;
- через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".
По вопросам задолженности возможно обратиться в Межрайонную ИФНС России №4 по Республике Башкортостан (Долговой центр) по телефону 226-54-00.