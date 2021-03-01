В рамках республиканского конкурса «Трезвое село» для обучающихся сосновской школы была организована встреча «Морского братства» Мишкинского района

Вячеслав Александрович рассказал много интересного из жизни моряка. Огромное значение он уделяет моральному духу военного, профессиональной подготовке. Строгое выполнение команды, безоговорочное послушание командиру, особенно в экстремальных условиях, он считает очень важным. В критической ситуации в морских условия все до предела напряжены и должны слушать командира. От этого зависит жизнь целой команды. И ни у кого не должно быть даже мысли что-то сделать самостоятельно. В таких условиях рождается чувство ответственности за человеческую жизнь.

Александр Алексеевич затронул тему патриотизма, что послужило для многих молодых людей главным в выборе профессии военного. Он рассказал о военных учебных заведениях, объяснил ребятам правила и сроки поступления в военные учебные заведения.«Но, чтобы стать хорошим офицером и специалистом нужно уметь преодолевать трудности и воспитывать характер и волю» - с такими словами он обратился к ученикам школы. В ходе встречи школьники смогли задать интересующие их вопросы и узнать многое о профессии моряков. В зале царила теплая, дружеская атмосфера.

Отзывы ребят об этой встрече были самые положительные. Интересные и захватывающие рассказы гостей привлекли внимание и взрослых и детей. На память об этом мероприятии была сделана общая фотография и как подарки вручили эти фотографии гостям.

Подобные мероприятия воспитывают патриотические чувства, уважительное отношение к военным профессиям, дают представления о воинском долге и верности Отечеству, а также показывают яркий пример нравственного поведения личности.

После завершения встречи была организована военно-патриотическая игра «Зарница», которая стала традицией школы в преддверии празднования 23 февраля.

Увлекательные соревнования проводились для учащихся 5-9-х классов. Команды-участники ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где командиры обязательно сдавали рапорт, представляли команду, а судьи проверили готовность каждой команды. После получения маршрутных листов все отправились на соревнования.

Командам предстояло показать свои знания и умения на семи разных этапах игры. Условные знаки,ориентирование на местности по азимуту, преодоление рукохода, краеведение, метание гранат, перенос раненногои это далеко не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе команды зарабатывали баллы.

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже учителя не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же, переживали за них.

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителем стала команда «Монолит». Все команды-участницы получили грамоты, а победители еще и сладкие призы. В заключение игры мокрых и снежных, немного замерзших ребят ждал горячий чай.

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнования формируют и развивают морально-психологические качества учащихся.