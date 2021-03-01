Труженик тыла, ветеран труда Мария Кокотова из села Новотроицкок Мишкинского района отмечает свой 90-летний юбилей

Отец Степан Власович Кокоулин работал в колхозе, рано ушел из жизни. Маленькой Маше был 1 год, когда она осталась без отца. Мать Марфа Андреевна работала разнорабочей в колхозе. Старшие братовья Дмитрий и Семён были призваны на фронт, там и погибли, Лаврентий погиб на военных сборах. Так как в семье остались только женщины, старшие сестры Анна и Антонина брали всю мужскую работу на себя. Маша училась в школе в селе Новотроицкое, жила на квартире. Трудно было жить маленькой с чужими людьми. Здесь закончила 6 классов. Тяжелое было время – свирепствовал голод, носить нечего. После школы начала работать в колхозе разнорабочей. Впрочем, как и все в то время. Бралась за любую посильную работу для своего возраста, выживать как-то надо было. Мужской силы, защиты в семье не было. Работала на весовой при уборке урожая, на молотьбе. Там же получила травму. Молотили на лошадях, механизм рассыпался, и колесом ударило в живот. Около года пролежала в больнице. Спасибо колхозу - без внимания семью не оставил. Давали муку, зерно. Сестру Анну отправили на работу в шахты, а Антонина трудилась на ферме.

В 1954 году началась семейная жизнь - вышла замуж за Павла Егоровича Кокотова из соседней деревни Зольники. Пришла в семью 9 человеком. Жили первый год с родителями, потом отделились. Два года жили в ветхом домике, холодно было. Начали сруб рубить на новый дом, затем этот дом перевезли в село Новотроицкое, в нем по сей день она и живет. Павел Егорович работал на ферме, у него одна рука сухая была с детства, поэтому справлялся не со всеми делами. Возил молоко с фермы, от населения на молокозавод в Новотроицкое. Потихоньку обзавелись хозяйством. Телку дали родители, ягушку с фермы за работу дали.

Свободного времени почти не было. А если и получалось отдохнуть, то проводили это время с пользой. «Молотим, молотим с девчатами, соберемся сбегаем на ямки искупаться и опять молотить. В праздники на качели - песни пели».

Мария Степановна бралась за любую работу. На лесозаготовки ездила, бороновала на лошадях, косила, часто поваром во время сезонных работ брали, весовщиком, в общем, всему научилась. Так работала в совхозе до 1970 года. Затем перешла работать почтальоном в Новотроицкое отделение связи, там проработала до пенсии 16 лет. Трудностей не боялась, все преодолевала. Работа физическая и умственная. В то время населения было больше, чем сейчас, подписку на периодические издания оформляли многие. За почтой на лошади ездила в соседнюю деревню за 6 км. Носила полную сумку почтальона по всей деревне. Пенсию раздавала. Она сама ростом маленькая, худенькая, а сумка в три раза толще ее. Бывало, и ползком ползла по сугробам.

К сожалению, так сложилось, что обделила Марию Степановну судьба детьми (видимо последствия травмы). И Мария Степановна живет одна без супруга уже 28 лет. Но ее окружают внимательные, заботливые соседи, которые в любую минуту придут на помощь. Богата она и родственниками, племянников много, спасибо им, вся надежда у нее на них. Всех она любит, со всеми общается, всех принимает в гости и всем рада - и старым, и малым. Несмотря на возраст, она на месте не сидит, полна идей, всегда оптимистично настроена, каждый год проводит ремонт, то дом подлатать, то хозяйственные постройки. Выращивает все овощи на своем участке. На жизнь не жалуется, трудные годы прошли, а сейчас все есть, в магазинах изобилие товаров были бы деньги. А работать будешь, и деньги будут.