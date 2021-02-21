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Общество
21 Февраля 2021, 15:56

В Башкирии запустили онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства

Общественная палата Башкирии начала подготовку к голосованию в онлайн-формате по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в следующем году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказал Ростислав Мурзагулов, руководитель вышеупомянутого органа.

По словам Мурзагулова, вопросы благоустройства следует обсуждать в широком кругу, а население должно принимать участие в развитии города, а также подборе общественных территорий для благоустройства и следить за воплощением в жизнь проектов, которые было решено реализовать.
Отметим, что голосование в формате онлайн по всей России стартует 26 апреля. Проект организован Минстроем РФ, АНО "Диалог Регионы" и Правительством РФ. Осуществлять координирование взаимодействия между общественными организациями Башкирии и министерствами будет Центр управления республикой.
Проходить голосование будет до 30 мая и в каждом муниципалитете население должно выбрать определенные общественные территории. А результаты конкурса будут подведены до 30 июня этого года. Реализация победивших проектов будет осуществляться до 31 декабря 2021 года под мониторингом общественности, после чего будет проведен опрос в онлайн-формате, чтобы проверить качество произведенных работ.
По словам Николая Ельникова, заместителя министра ЖКХ РБ, значение программы переоценить трудно. А Елена Прочаковская, глава ЦУР, отметила важность информирования людей о ходе голосования и воплощения проектов в жизнь.
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