В Башкирии запустили онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства

По словам Мурзагулова, вопросы благоустройства следует обсуждать в широком кругу, а население должно принимать участие в развитии города, а также подборе общественных территорий для благоустройства и следить за воплощением в жизнь проектов, которые было решено реализовать.

Отметим, что голосование в формате онлайн по всей России стартует 26 апреля. Проект организован Минстроем РФ, АНО "Диалог Регионы" и Правительством РФ. Осуществлять координирование взаимодействия между общественными организациями Башкирии и министерствами будет Центр управления республикой.

Проходить голосование будет до 30 мая и в каждом муниципалитете население должно выбрать определенные общественные территории. А результаты конкурса будут подведены до 30 июня этого года. Реализация победивших проектов будет осуществляться до 31 декабря 2021 года под мониторингом общественности, после чего будет проведен опрос в онлайн-формате, чтобы проверить качество произведенных работ.

По словам Николая Ельникова, заместителя министра ЖКХ РБ, значение программы переоценить трудно. А Елена Прочаковская, глава ЦУР, отметила важность информирования людей о ходе голосования и воплощения проектов в жизнь.