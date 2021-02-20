Славили защитников Отечества

Торжественное мероприятие с песней «Солдат молоденький» открыли вокальный ансамбль «Березка» и Народный ансамбль народных инструментов «Эрвел».

Слово для приветствия мишкинцев ведущий В. Кутлуметов предоставил главе администрации Мишкинского района П. Трапезникову.

Со словами поздравлений к собравшимся обратился депутат Государственной думы VII созыва от “Единой России», основатель Поискового движения России в Республике Башкортостан, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, полковник запаса И. Бикбаев. В торжественной обстановке Ильдар Зинурович вручил Благодарность за многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка, активное участие в общественной жизни члену Президиума районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов милиции Е. Андрееву.

Затем слово было предоставлено военному комиссару Мишкинского и Бураевского районов С. Васильеву.

- 23 февраля – особенный праздник в истории всей страны, он олицетворяет героическую историю государства, единство армии и народа, доблесть и патриотизм российского воинства, - сказал Сергей Шуматович.- Мы гордимся бессмертным подвигом ветеранов Великой Отечественой войны, мужеством военнослужащих, исполнивших свой ратный долг за пределами Отечества,... Священные воинские традиции достойно продолжает нынешнее поколение защитников Родины. В этот праздник мы испытываем чувство эмоционального подъема, патриотизма, единения. В России всегда было честью служить в рядах Вооруженных Сил.

В содержательную концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества, были включены душевные песни и задорные танцы юных артистов. Немало приятных минут подарили зрителям народный ансамбль танца «Эрвел», танцевальные коллективы «Калейдоскоп» и «Вдохновение» Детской школы искусств, а также талантливые исполнители песен О. Мусалина, М. Салимов, И. Аликаева, С. Салиев. Свои сердечные поздравления и пожелания мишкинцам через задорную песню донес главный специалист Марийского историко-культурного центра А. Ибулаев.

На праздничном концерте состоялось награждение победителей и номинантов конкурса рисунков для эскиза входного знака «Аллеи воинской Славы», которая находится на территории военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов.