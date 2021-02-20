Мечты сбываются

Большая работа по капитальному ремонту объекта культуры началась в 2019 году и вошла в проект «100 объектов к 100-летию Башкортостана». Объект сдан после капитального ремонта в 2021 году при участии ПАО АНК «Башнефть».

Марийцы составляют 71% населения Мишкинского района. Основная задача Марийского историко-культурного центра – это сохранение, развитие, популяризация и приумножение традиционной культуры марийского народа. В Мишкинском районе он создан в 2003 году. До 2016 года его возглавлял В. Байбулатов. Вот уже пять лет бразды правления у главного специалиста А. Ибулаева. Алексей Васильевич стал собирать документы на капитальный ремонт в 2017 году. Здание, где сейчас работает ИКЦ, было построено в 1987 году. Многие годы здесь был кинотеатр «Мир». В 2013 году киносеть была объединена с отделом культуры. Директора Мишкинской районной дирекции киносети Александра Крутова назначили главным специалистом по кино. За годы съемок он стал профессионалом, снимая репортажи с мероприятий района. С объединением киносети произошли изменения и в самом здании. Многие годы в фойе проводились дискотеки, были здесь и кафе, и бильярдная, в здание переехал отдел ЗАГС и был открыт зал бракосочетаний. На втором этаже находился краеведческий музей. В 2016 году сюда переехал Марийский историко-культурный центр. С этого времени и начались изменения в здании…

Теперь, после капитального ремонта культурного объекта, на месте бывшего зала бракосочетаний появился новый интерактивный музей марийской культуры. Так что интересные экскурсии для мишкинцев и гостей района не за горами. Ведущий методист музейной работы Ильяс Яхин отметил, что это единственный центр в нашей республике такого формата. Создание такого музея – его давняя мечта.

На месте бывшего зрительного зала появился многофункциональный конференц-зал на 200 мест. Его оснащение предполагает возможность проведения мероприятий различного формата: концертов, творческих вечеров, конференций, просмотра фильмов, презентаций и многое другое. Конференц-зал оснащен современным звуковым, световым и видео презентационным оборудованием.

В оформленном под марийскую стилистику выставочном зале-фойе выставлены работы народного художника РБ Георгия Калитова. Он уроженец Балтачевского района, лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженный художник РБ, заслуженный работник культуры БАССР, член союза художников РФ.

В обновленное здание переехал и марийский народный театр «У илыш». До этого он уже несколько десятилетий работал при Дворце культуры. Руководит им талантливый режиссер, заслуженный работник культуры РБ Нина Ахмадеева. За годы театр завоевал любовь зрителей, как один из популярных любительских театров не только в республике, но и за ее пределами. За свою работу в духовной жизни населения театр удостоен многих дипломов и грамот межрегиональных, республиканских смотров и фестивалей, является постоянным участником мероприятий, проводимых в Марий Эл. Репертуар театра разнообразен - ставятся драмы, трагедии, комедии.

Так же здесь появились сувенирная лавка, ремесленная, на втором этаже студии звукозаписи, анимации и видео, рабочие кабинеты. Все вывески внутри здания на трех языках: русском, башкирском, марийском.

У здания свое централизованное отопление. Внутри помещения проведена канализация, имеются теплые туалеты.

При поддержке Дома дружбы народов Башкортостана, историко-культурный центр проводит большую работу по изучению, возрождению, сохранению исторических, культурных ценностей, традиций марийского народа, по развитию народных промыслов, сохранению, укреплению и развитию языка народа мари.

Хочется отметить, что за годы функционирования историко-культурного центра накоплен богатый наглядный материал, отражающий национальную самобытность марийского народа. В Мишкинском районе организовывается и проводится культурно-просветительская работа по возрождению традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора марийского народа. Марийская диаспора Башкортостана – самая крупная в России. Наиболее многочисленные их поселения в нашем районе, а также в Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. В республике более 240 марийских деревень. Здесь сохранились глубинные истоки национальной самобытности народа мари.

19 февраля состоялось радостное событие для жителей села райцентра, Мишкинского района и всех его выходцев - открытие Марийского историко-культурного центра-филиала Государственного бюджетного учреждения «Дом дружбы народов РБ». Разделить нашу радость приехали почетные гости: заместитель премьер-министра Правительства РБ А. Бадранов; министр культуры РБ А. Шафикова; депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы 23-кратная рекордсменка Мира, Р. Баталова; председатель Совета «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России», член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Л. Яковлева; директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан И. Султанмуратов; председатель Всемарийского Совета, директор общественно-политического центра Республики Марий Эл Э. Александров; председатель Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» В. Ялаев; методист Республиканского центра марийской культуры Н. Николаева.

После торжественной встречи была проведена экскурсия по обновленному зданию. Гости посетили ремесленную мастерскую со станками и 3D принтером, студию звукозаписи, анимации и видео, рабочие кабинеты, а также интерактивный музей марийской культуры. Затем в многофункциональном конференц-зале прошла основная часть мероприятия.

Благодарственные письма за личный вклад в сохранение языка, культуры, традиций марийского народа и укрепление межнационального согласия были вручены работникам культуры, образования, ветеранам отраслей.

Первым торжественным награждением в многофункциональном конференц-зале стало и вручение государственной награды Башкортостана. Вице-премьер Правительства РБ А. Бадранов вручил председателю правления Местной общественной организации «Эрвел Марий» Краснокамского района Респблики Башкортостан Р. Сатаевой орден Дружбы народов.

После приветственных слов гостей и награждений состоялся праздничный концерт с участием талантливых коллективов нашего района: НАТ «Эрвел», «Юго», НФА «Ручейки», «Акарт», «Ший памаш».

В концертной программе также прозвучали песни в исполнении Р. Саматовой, М. Салимова, И. Шакурова, С. Каншаевой и других.

Музыкальный подарок также преподнесли гости праздника из Нефтекамской государственной филармонии - ансамбль танца «Тангаур».