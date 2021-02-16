Воспитание нового поколения

Жизнь общества сегодня ставит серьезные задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.

Одной из главных задач у общества является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая состовляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему грамотной личности.

В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. Это образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы как военному, так и врачу, строителю.

В повестку дня первого в этом году заседания Координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи было включено семь вопросов.

Об организации проведения медицинских осмотров подростков допризывного возраста рассказал заведующий поликлиникой В. Гареев. В 2020 году диспансеризацию прошли 268 юношей. Охват профилактическими прививками составил 100% от общего числа нуждающихся. Под диспансерное наблюдение взято всего 29 юношей (15 человек - 15 лет и 14 ребят 16 лет). Под диспансерным наблюдением состоят 106 юношей (52 - 15-летних и 54 - 16-летних). Из них один с туберкулезом и 24 - с психическим расстройством. Структура выявленной патологии: болезни костно-мышечной и соединительной ткани – 27 случаев; болезни системы кровообращения – 25 случаев; болезни глаза и его придаточного – 40 случаев; болезни желудочно-кишечного тракта – 33 случая. 97 человек нуждались в санации ротовой полости. В III группе здоровья состояло 99 юношей ( 15 лет – 50 и 16 лет - 49). Переведено из III во II группу здоровья семь человек. Во II группе здоровья состояло 117 юношей. Из II в I группу здоровья переведено тоже семь. Восемь юношей сняты с диспансерного наблюдения.

О патриотическом воспитании детей и подростков в ЦДЮТ и Э «Путник» (целях, итогах и предложениях) рассказал директор В. Князев. Вячеслав Айгушевич в своем выступлении отметил, что военно-патриотическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью подготовки юношей к военной службе и воспитания гражданственности и патриотизма. Работа по воспитанию патриотов - это не только учебный процесс, но и реализация государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. Большое внимание в Центре уделяется организованному приему обучающихся в ряды юнармейцев. С 2017 по 2020 годы в районе организовано пять торжественных приемов подростков в ряды движения Юнармия. Работа в данном направлении ведется совместно с военным комиссариатом Мишкинского и Бураевского районов РБ, отделом молодежи Мишкинского района. Очередной прием был организован в декабре 2020 года. В ряды юнармейцев были приняты 17 подростков лицея и школы № 2 райцентра. 205 подростков Мишкинского района приняли присягу юнармейцев. Из них создано 13 отрядов. Прием в движение будет продолжен и в 2021 году. Развитие юнармейского движения является одним из приоритетных направлений в области патриотического воспитания детей.

Об организации патриотической работы в учреждениях образования муниципального района по подготовке юношей к службе в рядах Российской Армии поведал начальник отдела образования С. Александров.

О том, как проводится организация занятий массовым спортом в районе, рассказал председатель спортивного комитета по физической культуре, спорту и туризму Р. Ямаев.

О работе призывной комиссии в Мишкинском районе рассказал комиссар военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев. Из выступления Сергея Шуматовича собравшиеся узнали, что в 2020 году в армию ушли 107 юношей, четверо из них спортсмены I разряда, один - второго, двое – КМС, золотой значок ГТО у пяти молодых людей.

В повестку дня было включено утверждение плана работы Координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи Мишкинского района. Перед собравшимися выступила главный специалист отдела молодежи О. Биктубаева.

По итогам заседания было принято решение о необходимости усиления работы с обучающимися образовательных организаций района по популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, признано необходимым осуществление дальнейшего развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, выстроить информационную работу по популяризации здорового образа жизни и физической культуры.

После подведения итогов работы за 2020 год состоялось награждение отличившихся. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Л. Александрова вручила благодарственные письма от Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан за вклад в развитие подрастающего поколения в регионе, воспитание духа нации, нравственности и патриотизма среди молодежи, за помощь в организации мероприятий, проводимых в рамках Года памяти и славы.