Мы помним о вас...

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Общество
16 Февраля 2021, 13:01

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В понедельник мишкинцы чествовали земляков, воевавших в Афганистане, почтили память тех, кто погиб

15 февраля отмечается День памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.
В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тысяч советских военнослужащих. До 2011 года 15 февраля отмечали как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.
По данным Минобороны, после окончания второй мировой войны 1,5 миллион советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств, в республиках бывшего СССР. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тысяч советских и российских граждан.
… На Аллее боевой славы, находящейся на территории Мишкинского и Бураевского военного комиссариата, состоялся торжественный митинг.
В нем приняли участие ветераны боевых действий. Отдать дань уважения воинам-интернационалистам и почтить память погибших при исполнении воинского долга пришли юнармейцы, студенты и школьники, представители власти и сельчане.
В память о воинах, павших в разное время и разных местах мира, верой и правдой служивших Отчизне, была объявлена минута молчания.
Затем от имени жителей района участников мероприятия приветствовал глава администрации Мишкинского района П.Трапезников.
Слова благодарности воинам-интернациналистам за стойкость, мужество и героизм, проявленные при защите рубежей Отечества, выразил военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев.
О боевых традициях воинов-интернациналистов, вносящих достойный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, рассказал председатель совета общественной организации «Ветераны Афганистана» в Мишкинском районе В. Фатхинуров.
Музыкальным подарком для участников памятного мероприятия стала песня «Ордена не продаются» в исполнении С. Салиева.
Затем состоялось возложение цветов к обелиску воинам, павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
Светлана Тоймурзина.
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