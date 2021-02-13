Уважаемый налогоплательщик-организация!

Заявление на льготу по транспортному и земельному налогам необходимо представить до 01 апреля 2021 года.

Форма заявления налогоплательщика – организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогам утверждена Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Вместе с заявлением организация вправе подать в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Если заявление на льготу направлено по ТКС, подтверждающие документы направляются после получения из налогового органа квитанции о приеме заявления.