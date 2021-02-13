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Общество
13 Февраля 2021, 14:16

Уважаемый налогоплательщик-организация!

С налогового периода 2020 год для организаций действует заявительный характер предоставления льгот по транспортному и земельному налогам.

Заявление на льготу по транспортному и земельному налогам необходимо представить до 01 апреля 2021 года.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом:
- направить по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (далее - ТКС);
- представить непосредственно в налоговый орган;
- направить по почте.
Форма заявления налогоплательщика – организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогам утверждена Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Вместе с заявлением организация вправе подать в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Если заявление на льготу направлено по ТКС, подтверждающие документы направляются после получения из налогового органа квитанции о приеме заявления.
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган направит уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.
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