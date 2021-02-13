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Общество
13 Февраля 2021, 16:57

Профессор из Уфы сравнил российскую и американскую вакцины

Эффективность российской вакцины от коронавируса «СпутникV», согласно данным, опубликованным в авторитетном медицинском журнале «Ланцет», составила около 92%. Что это означает, объяснил профессор из Уфы НауфальЗагидуллин в своем познавательном видеоролике

.«За время третей фазы клинических испытаний вакцину получили около 22 тысяч человек, 16 из них — сам препарат, около 6 тысяч — плацебо.Количество заболевших среди получивших плацебо было на 92% больше, чем среди тех, кто получил вакцину. Таким образом, выяснилась эффективность российской вакцины», — рассказал врач.Эффективность американской вакцины Рfizer чуть больше — 95%. Но это РНК вакцина, на нее чаще бывает аллергическая реакция, говорит профессор. Российская вакцина же использует аденовирус, с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни, и потому наша вакцина легче воспринимается. Кроме того, надо учитывать стоимость и трудность транспортировки вакцин — в случае со «СпутникV» транспортировку организовать гораздо проще (нужна температура в минус 18 градусов, а не минус 70, как у Рfizer).
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