Профессор из Уфы сравнил российскую и американскую вакцины

.«За время третей фазы клинических испытаний вакцину получили около 22 тысяч человек, 16 из них — сам препарат, около 6 тысяч — плацебо.Количество заболевших среди получивших плацебо было на 92% больше, чем среди тех, кто получил вакцину. Таким образом, выяснилась эффективность российской вакцины», — рассказал врач.Эффективность американской вакцины Рfizer чуть больше — 95%. Но это РНК вакцина, на нее чаще бывает аллергическая реакция, говорит профессор. Российская вакцина же использует аденовирус, с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни, и потому наша вакцина легче воспринимается. Кроме того, надо учитывать стоимость и трудность транспортировки вакцин — в случае со «СпутникV» транспортировку организовать гораздо проще (нужна температура в минус 18 градусов, а не минус 70, как у Рfizer).