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Общество
13 Февраля 2021, 16:41

25 февраля 2021 годав 11-00 Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан проводит онлайн-семинар для налогоплательщиков.

На семинаре будет рассмотрен вопрос о преимуществах использования электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Желающим принять участие в онлайн-семинаре необходимо подключиться к конференции Zoom по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/76656312427?pwd=YUplZ2RLczd3ZC9TRFZNMUw0clp6UT09.
Идентификатор конференции: 766 5631 2427.
Код доступа: 6Yk9QE.
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