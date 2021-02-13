25 февраля 2021 годав 11-00 Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан проводит онлайн-семинар для налогоплательщиков.
На семинаре будет рассмотрен вопрос о преимуществах использования электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».
Желающим принять участие в онлайн-семинаре необходимо подключиться к конференции Zoom по ссылке:
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87