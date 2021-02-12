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Общество
12 Февраля 2021, 13:05

Всероссийская перепись населения: основные нюансы

Всероссийская перепись населения представляет собой мероприятие во время которого будет собираться различная информация о россиянах. Это данные и о структуре семьи, уровне образование, а также условиях проживания.

Планируется ее провести на фоне довольно непростой эпидемиологической ситуации в сентябре 2021 года. Ранее Правительство РФ приняло решение о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года.
Если говорить о вопросе учета национальности, то, как известно, каждый гражданин РФ сам вправе определить свою национальность согласно 26 статье Конституции РФ. При этом граждане могут назвать несколько родных языков и национальностей.
В дополнение к традиционному личному общению с переписчиком дома или на специальном пункте, можно будет пройти перепись через интернет. На все у человека уйдет не более 20 минут. При этом никто не имеет права просить предъявить документы или спрашивать данные, являющиеся конфиденциальными.
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