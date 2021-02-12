Всероссийская перепись населения: основные нюансы

Планируется ее провести на фоне довольно непростой эпидемиологической ситуации в сентябре 2021 года. Ранее Правительство РФ приняло решение о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года.

Если говорить о вопросе учета национальности, то, как известно, каждый гражданин РФ сам вправе определить свою национальность согласно 26 статье Конституции РФ. При этом граждане могут назвать несколько родных языков и национальностей.

В дополнение к традиционному личному общению с переписчиком дома или на специальном пункте, можно будет пройти перепись через интернет. На все у человека уйдет не более 20 минут. При этом никто не имеет права просить предъявить документы или спрашивать данные, являющиеся конфиденциальными.