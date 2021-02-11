Ждем на вакцинацию

Общее количество вакцин от коронавирусной инфекции, поступившее в республику по состоянию на 3 февраля, составляет 38 042 дозы. До конца недели ожидается еще одна поставка вакцины в количестве 14 тыс. доз.

Также продолжается соблюдение приоритетности вакцинации от Covid-19 – это работники медицинских и образовательных организаций, работники учреждений социального обслуживания и лица, проживающие в них, а также лица с хроническими заболеваниями и других групп риска.