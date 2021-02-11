Ждем на вакцинацию

Общее количество вакцин от коронавирусной инфекции, поступившее в республику по состоянию на 3 февраля, составляет 38 042 дозы. До конца недели ожидается еще одна поставка вакцины в количестве 14 тыс. доз.
Также продолжается соблюдение приоритетности вакцинации от Covid-19 – это работники медицинских и образовательных организаций, работники учреждений социального обслуживания и лица, проживающие в них, а также лица с хроническими заболеваниями и других групп риска.
Записаться на вакцинацию можно по следующим ресурсам: через регистратуру поликлиники 2-14-74; через портал Госуслуг, в личном кабинете как с мобильной, так и с полной компьютерной версии; через мобильное приложение «К врачу» или на едином медицинском портале doctor.bashkortostan.ru; по единому телефону колл центра – 1301 и 122; в Ситуационном антиковидном центре Республики Башкортостан 8-347-218-19-19; при обращении к участковому терапевту.