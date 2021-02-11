Возобновление личных приёмов граждан

Личный приём граждан директором РГАУ МФЦ будет проводиться в Центральном офисе «Мои документы» по адресу: г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8. С адресами офисов, в которых будет осуществляться приём заведующими отделениями и филиалами, можно ознакомиться на официальном сайте mfcrb.ru в разделе «Офисы РГАУ МФЦ».
Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам контакт-центра: 8 (347) 246-55-33/8 927 3333 100. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, наличие маски и перчаток обязательно