Возобновление личных приёмов граждан

Личный приём граждан директором РГАУ МФЦ будет проводиться в Центральном офисе «Мои документы» по адресу: г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8. С адресами офисов, в которых будет осуществляться приём заведующими отделениями и филиалами, можно ознакомиться на официальном сайте mfcrb.ru в разделе «Офисы РГАУ МФЦ».