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Общество
11 Февраля 2021, 14:10

Возобновление личных приёмов граждан

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданами с 11 февраля возобновляется личный приём директором РГАУ МФЦ Гульшат Маратовной Арслановой и заведующими филиалами и отделениями учреждения. Мероприятие будет проходить еженедельно по четвергам с 18.00 до 19.00 часов.

Личный приём граждан директором РГАУ МФЦ будет проводиться в Центральном офисе «Мои документы» по адресу: г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8. С адресами офисов, в которых будет осуществляться приём заведующими отделениями и филиалами, можно ознакомиться на официальном сайте mfcrb.ru в разделе «Офисы РГАУ МФЦ».
Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам контакт-центра: 8 (347) 246-55-33/8 927 3333 100. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, наличие маски и перчаток обязательно
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