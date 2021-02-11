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Общество
11 Февраля 2021, 14:13

Вниманию налогоплательщиков!

Информируем о том, что Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2021 внесены изменения в п. 1.1 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации:

- изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
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