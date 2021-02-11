В школе деревни Сосновка в рамках конкурса «Трезвое село» провели мероприятие-путешествие

Термин «октябрята» возник в честь событий октября 1917 года, когда в Москве в 1923—24 годах стали возникать первые группы октябрят.

Октябрята — учащиеся 7—9 лет, объединяемые в группы при пионерской дружине школы. Группами руководили вожатые из числа пионеров или комсомольцев школы. В этих группах дети готовились к вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени Ленина.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — массовая детская коммунистическая организация детей и подростков 10-15 лет, резерв ВЛКСМ. Была образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Основой организации являлась дружина, состоящая из пионерских отрядов, объединяющих не менее 3 пионеров. Всесоюзной пионерской организацией руководил ВЛКСМ, заслушивал отчёты советов пионерских организаций о проделанной работе, давал оценку их деятельности.

ров.

Приём в пионерскую организацию осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины. В пионеры принимали 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, в торжественной обстановке.

С наступлением Великой Отечественной войны, пионеры стремились во всем помогать взрослым в борьбе с врагом, как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье. Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами и медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза — Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик.

Впоследствии погибшие пионеры были внесены в официальный список пионеров-героев.

Деятельность пионеров была разнообразной. Они организовали тимуровское движение (помогали ветеранам войны и пенсионерам), участвовали в сборе макулатуры и металлолома – «Миллион Родине», проводили смотры строя и песни.

За муже¬ство и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом строи¬тельстве, плодотворную работу пионерская организация была награждена в 1962 году и в 1972 году Орденами Ленина.

Более двухсот миллионов советских людей в разные годы носили красные галстуки. В пионерской организации учились они выполнять за¬веты Ленина.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи -

известный как комсомол — общественная молодёжная организация. ВЛКСМ работал под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Днём рождения комсомола считается 29 октября 1918 года. В 1924 году было присвоено имя В. И. Ленина, а в марте 1926 года комсомол был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи - ВЛКСМ.

22 октября 1944 г. ЦК ВЛКСМ принял «Положение о нагрудном значке ВЛКСМ» - он является единым значком Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Это красный флаг с древком, на фоне которого рельефный профиль Ленина золотого цвета и аббревиатура ВЛКСМ. Его носили фронтовики рядом с боевыми орденами и медалями. Комсомольские значки были нарисованы на крыльях советских самолетов, на танках, на торпедных катерах, громивших ненавистного врага.

Каждый комсомолец имел членский билет красного цвета за определённым номером.

Высший орган - съезд ВЛКСМ. Между съездами работой руководит ЦК ВЛКСМ. В члены ВЛКСМ принималась передовая советская молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. По поручению КПСС комсомол руководил Всесоюзной пионерской организацией им. В.И. Ленина, шефствовал над ВМФ и ВВС, над сооружением важнейших народно-хозяйственных объектов - Всесоюзные комсомольские ударные стройки.

Школьники узнали, а гости вспомнили, как и чем занимались пионеры. Жизнь была насыщенной, интересной и разнообразной.

В начале встречи обучающимся и гостям мероприятия показали небольшую презентацию и экскурсию по подготовленным материалам: галстук, барабан, горн, фотографии пионеров и октябрят, альбомы дружин, планы пионеров 1988-1989 гг, литературу и фотографии пионеров героев. С огромным волнением и интересом слушали дети рассказ Татьяны Федоровны Сайфутдиновой. Её рассказы о жизни пионеров были удивительными и интересными. Показывая фотографии, Татьяна Федоровна с улыбкой на лице говорила интересные моменты из жизни старшей вожатой в лагере пионеров.

Вера Алексеевна Кутсатова рассказала ребятам о своё пионерском детстве, показала свои пионерские фотографии. Алексей Ахмазович Иванов и Людмила Николаевна Айкашева вспоминали своё пионерское детство с чувством радости, призывали детей быть дружными, ответственными, готовыми прийти на помощь, какими были они, пионеры.

Депутат сельского поселения Большесухоязовский сельский совет Олег Егорович Тапаев удостоился еще раз примерить красный галстук и прочитать Торжественное обещание пионера.

Чтобы обобщить полученную информацию, была проведена игра- викторина, где отвечали на интересные вопросы и получали жетоны. Победителем игры стал ученик 8 класса.

Сейчас, конечно, такие детские организации исчезли, но действуют волонтерские отряды. В сосновской школе есть добровольное объединение волонтеров «Добрые сердца, руководителем которого является Валентина Геннадьевна Янгуатова. Волонтеры, как и пионеры и тимуровцы, помогают односельчанам, организовывают мероприятия, акции, участвуют в республиканских и всероссийских мероприятиях.

Гостям не хотелось расходиться после этой встречи, потому что воспоминания о прекрасном пионерском детстве захлестнули каждого.

Перед нашей страной стоят сложные задачи, которые решить в одиночку мы не можем. Поэтому сегодня создаются добровольные общественные организации взрослых и детей, основанные на интересах, так как в единении – сила.