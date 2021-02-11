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Общество
11 Февраля 2021, 16:28

В рамках республиканского конкурса "Трезвое село" в школе д. Сосновка прошла встреча участкового уполномоченного полиции В. Дмитриева с обучающимися

Владимир Михайлович провел беседу с обучающимися 5-9 классов. Темами беседы были: соблюдение законности, профилактика краж чужого имущества, поведение в семье, правила поведения в общественных местах и массовых мероприятиях, правила поведения на улице, профилактика табакокурения, употребления алкоголя и ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков.

. Беседа проходила очень живо и с большим интересом со стороны ребят. Участковый уполномоченный полиции рассказывал не только о законах, но и приводил примеры о том, какие последствия наступают за совершенные правонарушения. Беседа для учащихся получилась не только познавательной, но и очень полезной.
После рассказа о мерах предосторожности и профилактике правонарушений, совершаемых подростками, ребята задавали вопросы.
Школьники серьёзно отнеслись к информации, и знают, что мир полон чудесных красок: это учеба, занятия спортом, участие в конкурсах, акциях и многое другое, а это уже половина успеха к достижению поставленных целей.
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