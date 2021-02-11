В рамках республиканского конкурса "Трезвое село" в школе д. Сосновка прошла встреча участкового уполномоченного полиции В. Дмитриева с обучающимися

. Беседа проходила очень живо и с большим интересом со стороны ребят. Участковый уполномоченный полиции рассказывал не только о законах, но и приводил примеры о том, какие последствия наступают за совершенные правонарушения. Беседа для учащихся получилась не только познавательной, но и очень полезной.
После рассказа о мерах предосторожности и профилактике правонарушений, совершаемых подростками, ребята задавали вопросы.
Школьники серьёзно отнеслись к информации, и знают, что мир полон чудесных красок: это учеба, занятия спортом, участие в конкурсах, акциях и многое другое, а это уже половина успеха к достижению поставленных целей.