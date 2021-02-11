В рамках республиканского конкурса "Трезвое село" в школе д. Сосновка прошла встреча участкового уполномоченного полиции В. Дмитриева с обучающимися

. Беседа проходила очень живо и с большим интересом со стороны ребят. Участковый уполномоченный полиции рассказывал не только о законах, но и приводил примеры о том, какие последствия наступают за совершенные правонарушения. Беседа для учащихся получилась не только познавательной, но и очень полезной.