Род Гильмановых из Мишкинского района всегда отличался добросовестностью и трудолюбием

Правда, в селе Чураево они жили только четыре года, но почему-то я до сих пор храню память об этой славной семье – многодетной, трудолюбивой и скромной.

По рассказам дочери Заремы отец был родом из Подлубово Караидельского района, работал агрономом в Мрясимовском совхозе, управляющим отделением в Подлубово. Он был участником Шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года, участником Сельскохозяйственной выставки в Москве 1972 года. Занимался гиревым спортом. Зинфира Исламовна родилась в Новоянтузово Бирского района, после окончания Бирского пединститута ее направили учителем русского языка в Подлубово. Там и встретились молодые, поженились, вырастили пятерых прекрасных детей.

В Чураево Зинфира Исламовна работала воспитательницей в группе продленного дня, затем - учителем русского языка и литературы. Через четыре года они переехали в Мишкино и здесь прожили почти двадцать лет. Где и кем бы она не работала: учителем, воспитателем, завучем, работу свою выполняла профессионально. Хорошо читала стихи, целые поэмы знала наизусть. Я часто ее встречала, было приятно беседовать с интеллигентным, благородным человеком. Ее наградили знаком «Отличник народного просвещения». Последние десять лет она читала Коран, учила арабский язык и передавала свои знания другим.

В Чураево с ней всегда бегал самый младший из ее детей – четырехлетний Раиф. Дочь Зарема тогда училась в 4 классе. Красивенькая, аккуратная девочка и всегда улыбчивая. Сын Фанис в нашей пионерской дружине имени Яныша Ялкайна был членом совета дружины, умелым горнистом и славным мальчиком. Помню, один раз провели заседание совета дружины на Кильметевской горе, незабываемое практическое занятие по горну и барабану. Есть даже фотографии тех лет. Вот с этими троими детьми Гильмановых я хорошо знакома, часто встречаю их и теплые беседы с ними всегда оставляют позитивный след в моей душе. И еще. В династии Гильмановых все отличаются скромностью, скромны всегда: когда были детьми председателя колхоза, когда получают звания, когда достигают высоких результатов в работе, в учебе.

Со своими одноклассниками и одноклассницами по Чураевской школе Фанис и сейчас не теряет связи, не пропускает ни одну встречу выпускников. Когда я вижу его на улице села Мишкино, он рассказывает подробности встреч в Чураевской школе, новости своих сыновей. С Фанисом приятно общаться, делиться впечатлениями. Это человек большой и открытой души. С покладистой, трудолюбивой женой Рафией они вырастили двух симпатичных сыновей. Когда старший сын Айрат - ученик МСОШ №1, первый раз разговорился со мной, сказал: «Здравствуйте, а я вас знаю, вы –учительница моего папы». С тех пор мы с ним подружились, стали делиться школьными новостями, планами на будущее, меня даже пригласили к ним на урок. Потом он познакомил меня с младшим братом Азатом. Прошло много времени. Фанис продолжает работать водителем в пожарной части села Мишкино, общий трудовой стаж у него - 38 лет. Это очень исполнительный человек, он понимает всю ответственность своей работы. Сыновья получили по два высших образования и устроились жить и работать в городе Бирске, Айрат – в ГО ВД, радует родителей внучкой Гульназ, Азат – в городской администрации. У них уже свои семьи. Часто приезжают навещать своих родителей и помочь им в хозяйстве.

Зарема работает преподавателем русского языка и литературы в

агроколледже села Мишкино. Хотя работа в колледже имеет свою особую специфику, она со своей должностью справляется замечательно, потому что любит детей и очень ответственно относится ко всему учительскому и воспитательному делу. Она вышла замуж за Садирова Венера Лутфуллиновича, который работает начальником Мишкинской райветстанции. Построили они добротный дом, имеется большой огород, цветущий сад и во дворе красивые клумбы цветов. Везде порядок, удачная планировка. Когда заместитель министра культуры Марий Эл Галина Ширяева приезжала в наш район, посетила много достопримечательных мест и по приглашению семьи Садировых побывала у них в гостях, попарилась в бане, отведала вкусные блюда, приготовленные умелой рукой Заремы. Вместе с ней и мне посчастливилось принять участие в этой задушевной беседе. Были у них в гостях депутат Госдумы из Марий Эл Яковлева Лариса Николаевна, депутаты Курултая. Зарема и Венер принимают гостей, как дорогих и близких им людей, не боятся лишний раз повозиться на кухне, приготовить баню. В семье чувствуется взаимопонимание и большая поддержка друг друга.

Зарема Гильмулловна за многолетний добросовестный труд награждена знаком «Отличник образования РБ», Почетной грамотой Министерства образования РБ и другими грамотами.

Недавно пришла радостная новость, студентка колледжа Аня Бикбаева на республиканской олимпиаде по русскому языку заняла второе место. Мы гордимся успехами Ани и ее учительницы.

В семье Садировых выросли двое детей. Сын Булат после окончания УГАТУ успешно работает в УМПО. Дочь Альфия закончила школу с золотой медалью, учится в БГУ в Институте права. Эту привлекательную девочку я часто видела на сцене РДК красиво поющей и танцующей. Занималась исследованием по темам «Хлеб», «Пчелы». Интересовалась она фотографированием. Была награждена путевкой в Международный детский Центр «Артек» в 2018 году за отличную учебу, в 2019 году - за победу в республиканском конкурсе юных фотографов «Свой голос». Альфия рассказывает, как бабушка Зинфира с каждой пенсии баловала внуков сладостями, как внучка грела их на теплой батарее и делилась ими с няняйкой.

Самый младший в семье - Раиф. Этот маленький мальчик, который в Чураево всегда ходил рядом с мамой, вырос в красивого и умного мужчину. Будучи студентом Бирского пединститута, он по педагогике и психологии проходил практику в педклассе МСОШ №1, руководителем была я. Скромный и добросовестный парень провел зачетные уроки и мероприятие на должном уровне. Потом приходилось сталкиваться с ним по работе - уже с уважаемым работником РОВД, затем с подполковником. Начитанный, общительный и, конечно, общая черта семьи Гильмановых, - отзывчивый. Я рада, что он счастлив в семье. С женой Татьяной Леонидовной живут в городе Бирске. Сын Шамиль после окончания УТЭК отслужил в Армии, работает по специальности. Дочь Розалия после окончания БГАУ вышла замуж, родила сына. Так что Раиф уже дед.

Старший брат в семье, по словам Заремы, Фарит - был начитанным, интересным собеседником и с каллиграфическим подчерком, закончил школу в село Мишкино. Отслужил в армии в Краснодарском крае, затем в Харьковской области. Жил со своей семьей в городе Бирске, работал в Бирском пединституте. Со своей женой Резедой вырастили сыновей Ильдара и Ильгиза, которые закончили УГАТУ факультет ИРТ. К большому сожалению, Фарит рано покинул родственников.

Старшая из дочерей Флюза – учитель биологии и химии, работала в Дюртюлинском районе в деревне Исмаилово, потом в городе Оренбурге, а затем воспитателем в детском саду. У нее дочь Индира, которая подарила маме двух прекрасных внуков: Марата и Диану. Флюза теперь живет в городе Уфе, как и мама самостоятельно изучила арабский язык.

В семье Садировых было четверо детей: Фрида, Залифа, Венер и Талгат. Хорошо знаю Залифу. Она долгие годы работала учительницей начальных классов в Мишкинской начальной школе, затем историком в Ирсаевской средней школе. Зарекомендовала себя толковым и знающим свое дело человеком. На радость всем Садировым живет мать. Нэнэйка Сабиха любит бывать у детей: то поживет у Венера, то поедет к Залифе. Мать вносит в их размеренную жизнь новые необычные, неожиданные нотки.

Все Гильмановы и Садировы между собой живут дружно, делятся новостями, ездят друг к другу, помогают и, конечно, отмечают за большим столом дни рождения, прекрасные юбилеи и всегда благоговейно вспоминают своих родителей и благодарят их за все.