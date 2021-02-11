Открыт прием заявок на конкурс мужских вокальных коллективов «О чём поют мужчины?»

К участию в конкурсе приглашаются хоры от 13 человек и вокальные ансамбли (2-12 чел.) мальчиков, юношей и мужчин без ограничения возраста, исполняющие вокальные произведения в любой певческой манере (академической, народной, эстрадной), на языках народов РФ.

Для участия в конкурсе коллективам необходимо подготовить по два разнохарактерных произведения. Желательно чтобы конкурсный репертуар включал патриотическое произведение и народную песню. Приветствуется так же исполнение одного из произведений без сопровождения.