Открыт прием заявок на конкурс мужских вокальных коллективов «О чём поют мужчины?»
Начался прием заявок на II Республиканский Открытый конкурс мужских вокальных коллективов «О чём поют мужчины?».
К участию в конкурсе приглашаются хоры от 13 человек и вокальные ансамбли (2-12 чел.) мальчиков, юношей и мужчин без ограничения возраста, исполняющие вокальные произведения в любой певческой манере (академической, народной, эстрадной), на языках народов РФ.
Для участия в конкурсе коллективам необходимо подготовить по два разнохарактерных произведения. Желательно чтобы конкурсный репертуар включал патриотическое произведение и народную песню. Приветствуется так же исполнение одного из произведений без сопровождения.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/doc-44728784_588271755.
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