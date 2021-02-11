Обнаружить начинающуюся проблему можно по нескольким признакам: запах горения или тления. Нельзя также игнорировать запах жженой резины – онможет указывать на замыкание электрических проводов. Задымление. Конечно, от начинающегося пламени клубов дыма не будет, однако небольшая дымка в воздухе – уже повод для беспокойства.

Внезапное прекращение работы электросети. В типовых многоэтажных домах этот, на первый взгляд, не критичный признак может указывать на нарушения работы электропроводки.

При повышенной вентиляции помещения, где полыхает пламя, часто слышен характерный звук потрескивающего дерева, как от поленьев в костре.

Свистящий звук, похожий на завывание ветра. Этот признак весьма актуален при горении сажи.

Первые действия при пожаре просты, но чрезвычайно важны.

От их скоординированного выполнения будет зависеть исход дела:

- Если пламя небольшое, приступите к его тушению. Используйте для этого огнетушители, подручные средства. Приступайте к пожаротушению, только если уверены в своих силах!

- Решить проблему самостоятельно не получилось – как можно скорее уведомите пожарных о ЧС. Чем быстрее работники МЧС прибудут на место происшествия, тем лучше.

- Изолируйте помещение с очагом возгорания. Закройте окна и двери.

- Отключите электричество и перекройте газ.

- Начните эвакуацию.

Множество факторов риска на небольшой закрытой территории часто приводят к фатальным последствиям.

По статистике самое пожароопасное место в квартире – кухня. Именно здесь случаются неисправности, и проявляется человеческая халатность. Особенную опасность представляет газовая плита.

Порядок действий при пожаре в здании следующий:

- вызовите службу пожарной охраны (телефон пожарной охраны – "01" со стационарного телефона, "101" или "01" с мобильного, телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112");

- начните эвакуацию, предупредите как можно больше людей об опасности;

- покидайте строение по знакомым путям, не заходите в лифт;

- если огненная стихия застала вас в общественном месте – офисе, магазине, больнице, гостинице – то на стенах здания вы найдете план эвакуации. Следуйте пути, отмеченному на нем. Заполнять все нормативные документы подобного характера должен ответственный за пожарную безопасность. Скачать образцы такой документации можно в интернете, на специализированных сайтах. Общественные места должны быть снабжены не только планами эвакуации, но и пожарной сигнализацией. Такие меры являются прямой обязанностью руководства.

В жилых многоквартирных домах или частных дачах случается ситуация, когда человек оказывается отрезанным от выхода пламенем в одной из комнат.

Важно повести себя правильно, чтобы дождаться прихода спасателей:

- Уйдите в отдаленную от пламени комнату, закройте дверь.

- Распахните окно или выйдите на балкон. Постарайтесь привлечь вниманиелюдей на улице. Попросите их вызвать МЧС, если этого вы еще не сделали.

- Отключите электроэнергию, заткните щели между полом и дверью мокрой тканью.

- При задымлении дышите через смоченную жидкостью ткань.

При возгораниях люди в основном страдают из-за ожогов и отравления угарным газом.

Что же можно сделать до приезда скорой?

- При ожогах необходимо наложить на пораженную область стерильную повязку. Если область поражения более 20% тела, надо обернуть пострадавшего проглаженным полотенцем/простыней, сверху укутать одеялом. При возможности дать человеку 1–2 таблетки анальгина и обильное количество жидкости.

- При отравлении продуктами горения человека нужно вытащить на свежий воздух, расстегнуть одежду, уложить на спину, приподняв ноги. Если же пострадавший без сознания, необходимо уложить его в «безопасную позу»: на левый бок, подложив под голову его левую руку. Правое колено должно упираться в пол, левая нога выпрямлена. Такая поза предотвратит западание языка в горло.

- Если человек не дышит, незамедлительно начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Караидельский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан требует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности! Также напоминает, что каждый пожар – это единственное, уникальное событие с присущими только ему характеристиками. По количеству и совокупному ущербу пожары прочно занимают лидирующие положение среди всех техногенных ЧС. Пожары сопровождают человека всегда и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе.