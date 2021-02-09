"Ташкент – город хлебный…"

История и этого названия, и самого поселка, который сейчас является частью райцентра - очень интересны. Все началось с образования Мишкинского района в 1930 году. Поскольку село превратилось в районный центр, то тут же, как грибы после дождя, стали возникать различные учреждения и организации, начались стройки, на которые потребовались рабочие. Одновременно с этими событиями началась коллективизация и сопутствующее ей раскулачивание. Много народу было сдвинуто со своих привычных мест. Много новых людей появилось и в Мишкино - приезжие специалисты на вновь открытые должности, горожане, командированные в помощь местным управленцам, крестьяне, бегущие от коллективизации, или уже раскулаченные, но не сосланные (была и такая категория лиц), обедневшие "нэпманы", которым к тому времени в городе делать было уже нечего, так как политика власти резко сменилась. В общем, за короткое время людей в селе стало гораздо больше. А где же им жить? Большинство снимало углы у местного населения, так как ни казенного жилья для новоприбывших, ни гостиниц , ни общежитий в селе не было. Но и квартиру найти подходящую стало уже не просто – почти уже в каждом доме жили и одинокие, и семейные квартиранты. В общем, квартирный вопрос в самом начале тридцатых годов стоял очень остро. Но нашлась тогда категория людей, которая решила этот сложный "квартирный вопрос" очень просто...

Теперь уже не удастся установить, кому первому пришла в голову мысль выкопать землянку в склоне оврага, отделяющего сегодняшнее Мишкино от Староваськино, но идея таким простым способом обзавестись собственным недорогим жильем пришлась по вкусу многим. И в короткое время весь овраг, начиная чуть-ли не от самого моста и до самого Больничного леса (который в то время еще не был Больничным, так как и больницы самой пока еще не было) был изрыт и застроен. Советская власть препятствий для стихийно начавшегося "самостроя" не чинила, но и ничем не помогала - люди жили, как могли. А возможности были у всех разные - кто-то ютился на семи-восьми квадратных метрах, кто-то устраивал "хоромы" из двух-трех комнат. Да еще рядом и для скотины большую землянку выкапывали.

Впрочем, сказать, что власть уж совсем никак не вмешивалась в жизнь мишкинского "гарлема" нельзя - радио в поселок провели все-таки годам ближе к сороковым. С шести утра и до самой ночи шли передачи. То из репродуктора, установленного на высоком столбе, лилась музыка, то передавали новости, то репортажи, то различные трансляции важных событий. А вот об электричестве никто даже и не мечтал. Его не было в стихийно возникшем поселке даже и через двадцать лет после его возникновения.

Как же были обустроены эти жилища? У самых бедных и бестолковых это были классические землянки, то есть просто помещение с земляными стенами. Но таких было мало, да и то только в самом начале. Поскольку жилища устраивались в склоне оврага, то стена, обращенная к югу (в сторону Староваськино), была полностью рубленной из бревен, в ней было одно или два окна, дверь. Остальные стены, хоть и были земляными, но тоже обшивались изнутри тесом, горбылем, штукатурились и белились. В общем, изнутри это был обычный деревенский дом и даже довольно теплый. Печки были сложены в каждой землянке. У людей более состоятельных из кирпича, у хозяев победнее - сбиты из глины. Дощанные полы были у всех, а у некоторых - даже крашеные. Крыши с потолками были всякие – и засыпные, с накатом из бревен, вровень с верхом оврага, и выступающие над ним иногда на целый метр – крытые лубком или тесом. Со временем здесь даже сложился свой рынок жилья - некоторые «дома» поменяли своих хозяев по несколько раз.

Развели сразу же и огороды, завели скотину, привезли оставленных на время обустройства в деревне детей. Не только сами жили, но и на квартиру постояльцев пускали. Из деревень ехали родственники, кто в школу на учебу, кто на работу - всем находилось место. Нам сейчас трудно представить, как можно было жить в такой тесноте, однако - жили.

Много молодежи было. А дело известное - молодым надо где-то собираться, общаться, развлекаться. Летом этот вопрос решался просто. Было два места для общих сборов. Первое - поляна в Больничном лесу, которая почему-то звалась "Максимом", и второе - мост через овраг, за которым находилось Староваськино. Со староваськинской молодежью вообще жили дружно - то вместе собирались на мосту, то, опять же вместе, устраивали танцы на "Максиме". Зимой же по очереди собирались для посиделок в самых больших жилищах. Так и проводили время. А у детей зимой самым любимым занятием было катание на самодельных деревянных санках с горки у моста. Это там, где сейчас все засажено соснами. Тогда же склон был гол и крут – для катаний идеальное место. Летом же детям часто было не до игр – работы по хозяйству хватало. Взрослые все на работе, деньги зарабатывают, а домашняя забота вся на детях. Смотреть за скотиной и младшими братьями-сестрами, готовить еду, таскать воду снизу от ручья для полива огорода, полоть сорняки на грядках, окучивать картошку, косить по опушкам сено, таскать его в мешках и сушить, присматривая, чтобы скотина (своя или соседская) не потравила. А то еще отец приволочет с утра пораньше из леса бревнышко, какое по силам поднять, да оставит с наказом распилить его на чурбаки, расколоть да в поленницу сложить. А назавтра – опять бревнышко с утра готово и ждет своего часа. И так все лето – скотина, прополка, заготовка травы на сено, вода для полива, распиловка и колка дров. А куда деваться – зима впереди! Но успевали и поиграть, конечно, не без этого. Вот только купаться ташкентским детям было негде, и плавать они, в основной своей массе, не умели – негде было учиться. Кто побойчее, все же бегали на Иняк со староваськинскими сверстниками, но это было больше исключением, чем правилом…

Ну, а откуда же взялось это название - "Ташкент"? На второй или третий год возникновения поселка, после того, как жизнь там уже более-менее обустроилась, курили как-то местные мужики на завалинке у одной из землянок, и сам собой возник вопрос - что же мы, так и будем жить в безымянном месте? Пора бы уж и назвать его как-то. Думали-думали - ничего в голову не приходит. "Завтра утром, что первое увидим - так и назовем", - предложил кто-то. Согласились. Утром встают - штаны чьи-то развиваются на веревке, жена чья-то постирала, да на просушку повесила. "Ну и назовем "штанами", - говорит один. Другие почесали в затылках - а чем не название? Но нашелся здравомыслящий человек, а то так бы и был у нас сейчас в райцентре микрорайон "Штаны". "Нет, - говорит, - назовем Ташкентом... Ташкент - город хлебный!" А надо сказать, что фильм "Ташкент - город хлебный" вышел на экраны страны только в 1968 году, через тридцать с лишним лет после описываемых событий. Но книга Александра Неверова, по которой и снят был этот фильм, была очень популярна в те годы, когда возник этот стихийный поселок, и даже входила в школьную программу. В общем, словосочетание это было на слуху. Вот так и стало называться это место Ташкентом…

Последние землянки достояли в Ташкенте до начала пятидесятых годов. В них выросло целое поколение, которое не знало другой жизни. Здесь родились, здесь выросли, здесь и женились, и замуж выходили. Постепенно жизнь улучшалась, вместо землянок строились дома, появилась одна улица, другая, в Ташкент провели электричество. Росло и строилось также и Мишкино, которое в тридцатые годы, когда история Ташкента только начиналась, тоже была небольшой деревней с двумя параллельными улицами и несколькими поперечными. Мишкино тогда заканчивалось в районе сегодняшней Кооперативной улицы, не дотягиваясь даже до нынешнего центра. Мишкино строилось быстро, особенно, после войны и так же быстро сокращалось расстояние между райцентром и Ташкентом, становясь все меньше и меньше, пока совсем не исчезло. И стал Ташкент просто окраиной райцентра – со своеобразной застройкой своих улиц, с лесом, подступившим вплотную к домам, и со своей интересной историей…