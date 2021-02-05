Производственное жилищно-коммунальное хозяйство «Мишкинское» работает в ногу со временем

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов жизнеобеспечения в районном центре села Мишкино: центральной котельной и тепловых сетей, водозабора и водопроводных сетей, электрических сетей. Основным видом деятельности предприятия является производство тепловой энергии котельными.

В марте 2018 года подписано концессионное соглашение между ООО «ПУЖКХ Мишкинское», администрацией муниципального района Мишкинский район и Правительством Республики Башкортостан на строительство объекта водоснабжения. Первый этап строительства на 111 млн рублей завершен. Произведена тщательная подготовка к заключительному второму этапу-возведению резервуаров водоснабжения. За счет собственных средств произведены отводные рукава водоснабжения. Эксперты дали высокую оценку этим видам работ.

В 2018 году предприятием благоустроены территории водозаборов; заменены приборы учета воды и изоляция ТКЗ- ТК-4; проведены капитальный ремонт теплоизоляции, сетей электроснабжения, а также реконструкция и строительство комплектных трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач, их строительство и установка 43 опор. Также в этом году произведено техническое присоединение жилых домов, выполнены установка устройства плавного спуска сетевых насосов ЦК и узлов учета электроэнергии в количестве 196 штук.

В 2019 году выполнено строительство воздушных линий для освещения горнолыжной трассы; произведена замена глубинного насоса на водозаборе Центральный, а также выполнены технологическое присоединение 183 абонентов и установка реклоузлов ВЛ-10кВ, разъединителя секционного.

В 2019 и 2020 годах выполнена реконструкция электрических сетей ВЛ- 0,4кВ; заменены трубопроводы тепловых сетей на трубы с современной изоляцией, а также проведена реконструкция КТП- №1701-100кВ на КТПН- 250 кВА.

Произведены ремонт водонапорных сетей и замена старых стальных трубопроводов на новые полиэтиленовые, капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей. Установлены три пункта секционирования ВЛ- 10 кВ.

Предприятие имеет производственную базу общей площадью 395,4 кв.м. В настоящее время имеется 10 единиц спецтранспорта, в том числе экскаватор, кран-манипулятор, автомашина грузовая с бортовой платформой.

ПУЖКХ «Мишкинское» возглавляет опытный руководитель Равиль Аюпович Алимов. В коллективе трудятся 50 высококвалифицированных специалистов, которые обеспечивают надежное бесперебойное тепло-, водо- и электроснабжение села. Политика руководства имеет социальную направленность. Сотрудники обеспечены полным социальным пакетом. Созданы безопасные условия труда.

Предприятие имеет множество наград: юбилейную грамоту за достигнутые успехи в в качественном обслуживании населения и в честь 350- летия жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации. Оно вносит большой вклад в благоустройство районного центра: по украшению улиц и площадей на праздничных мероприятиях, оказывает помощь подшефным школам и детским садам, ФОК «Триумф».