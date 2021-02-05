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Общество
5 Февраля 2021, 12:08

Производственное жилищно-коммунальное хозяйство «Мишкинское» работает в ногу со временем

Предприятие работает на рынке жилищно- коммунальных услуг с 2007 года. На балансе предприятия находятся две котельные мощностью 6,519 Гкал/ч, тепловые сети в двухтрубном исчислении протяженностью 5,98 километров. Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух водозаборов из подземных источников, на которых расположены четыре водозаборные скважины, водонапорные башни суммарной емкостью 100 кубических метров, водопроводные сети протяженностью 25 километров; линии электропередач протяженностью 149,4 километра и 92 трансформаторные подстанции.

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов жизнеобеспечения в районном центре села Мишкино: центральной котельной и тепловых сетей, водозабора и водопроводных сетей, электрических сетей. Основным видом деятельности предприятия является производство тепловой энергии котельными.
В марте 2018 года подписано концессионное соглашение между ООО «ПУЖКХ Мишкинское», администрацией муниципального района Мишкинский район и Правительством Республики Башкортостан на строительство объекта водоснабжения. Первый этап строительства на 111 млн рублей завершен. Произведена тщательная подготовка к заключительному второму этапу-возведению резервуаров водоснабжения. За счет собственных средств произведены отводные рукава водоснабжения. Эксперты дали высокую оценку этим видам работ.
В 2018 году предприятием благоустроены территории водозаборов; заменены приборы учета воды и изоляция ТКЗ- ТК-4; проведены капитальный ремонт теплоизоляции, сетей электроснабжения, а также реконструкция и строительство комплектных трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач, их строительство и установка 43 опор. Также в этом году произведено техническое присоединение жилых домов, выполнены установка устройства плавного спуска сетевых насосов ЦК и узлов учета электроэнергии в количестве 196 штук.
В 2019 году выполнено строительство воздушных линий для освещения горнолыжной трассы; произведена замена глубинного насоса на водозаборе Центральный, а также выполнены технологическое присоединение 183 абонентов и установка реклоузлов ВЛ-10кВ, разъединителя секционного.
В 2019 и 2020 годах выполнена реконструкция электрических сетей ВЛ- 0,4кВ; заменены трубопроводы тепловых сетей на трубы с современной изоляцией, а также проведена реконструкция КТП- №1701-100кВ на КТПН- 250 кВА.
Произведены ремонт водонапорных сетей и замена старых стальных трубопроводов на новые полиэтиленовые, капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей. Установлены три пункта секционирования ВЛ- 10 кВ.
Предприятие имеет производственную базу общей площадью 395,4 кв.м. В настоящее время имеется 10 единиц спецтранспорта, в том числе экскаватор, кран-манипулятор, автомашина грузовая с бортовой платформой.
ПУЖКХ «Мишкинское» возглавляет опытный руководитель Равиль Аюпович Алимов. В коллективе трудятся 50 высококвалифицированных специалистов, которые обеспечивают надежное бесперебойное тепло-, водо- и электроснабжение села. Политика руководства имеет социальную направленность. Сотрудники обеспечены полным социальным пакетом. Созданы безопасные условия труда.
Предприятие имеет множество наград: юбилейную грамоту за достигнутые успехи в в качественном обслуживании населения и в честь 350- летия жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации. Оно вносит большой вклад в благоустройство районного центра: по украшению улиц и площадей на праздничных мероприятиях, оказывает помощь подшефным школам и детским садам, ФОК «Триумф».
Пришедшая зима не застала коммунальные службы врасплох. Загодя отремонтированы тепло-, водо-, электросети, которые бесперебойно несут потребителям- населению, организациям, предприятиям райцентра все блага цивилизации.
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