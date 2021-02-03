В России назван предварительный период отказа от масок в общественных местах

По словам руководителя ведомства, вакцину необходимо сделать всем, кто не переболел COVID-19. В связи с этим, специалист выразила надежду на то, что россияне уже в 2021 году смогут отказаться от ношения масок и других средств индивидуальной защиты в общественных местах. «Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала Анна Попова. По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус принадлежит к семейству респираторных вирусов и должен иметь сезонность. «Он подтверждает это заключение, и сегодня потихонечку уходит. Это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования», — заключила Попова.