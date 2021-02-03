А вы готовы нас поддержать?

Перед собравшимися жителями деревни Сабаево выступили глава сельского поселения Урьядинский сельсовет Р. Загитов и имам М. Кайбышев.

Глава сельского поселения ознакомил с правилами участия в ППМИ-2021, а также рассказал о результатах участия.

Имам деревни М. Кайбышев рассказал актуальность вопроса ограждения и благоустройства кладбища и призвал жителей деревни активно участвовать в данной программе. Он донес до каждого односельчанина, что необходимо общими усилиями организовать и выполнить священный долг перед усопшими предками.

Сабаевцы единогласно приняли решение участвовать в ППМИ-2021 с проектом «Ограждение и благоустройство кладбища деревни Сабаево».