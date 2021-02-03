А вы готовы нас поддержать?

Перед собравшимися жителями деревни Сабаево выступили глава сельского поселения Урьядинский сельсовет Р. Загитов и имам М. Кайбышев.
Глава сельского поселения ознакомил с правилами участия в ППМИ-2021, а также рассказал о результатах участия.
Имам деревни М. Кайбышев рассказал актуальность вопроса ограждения и благоустройства кладбища и призвал жителей деревни активно участвовать в данной программе. Он донес до каждого односельчанина, что необходимо общими усилиями организовать и выполнить священный долг перед усопшими предками.
Сабаевцы единогласно приняли решение участвовать в ППМИ-2021 с проектом «Ограждение и благоустройство кладбища деревни Сабаево».
Также на собрании выбрали инициативную группу в составе 5 человек, которая в случае победы конкурсной заявки будет контролировать ход ведения работ, заниматься сбором денег на софинансирование проекта. Сабаевцы с энтузиазмом подходят к участию в проекте и нацелены одержать победу в конкурсе.