А вы готовы нас поддержать?

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Общество
3 Февраля 2021, 11:47

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С таким вопросом обратился имам д. Сабаево к своим односельчанам на итоговом собрании, которое состоялось 20 января 2021 года по вопросу участия в ППМИ-2021

Перед собравшимися жителями деревни Сабаево выступили глава сельского поселения Урьядинский сельсовет Р. Загитов и имам М. Кайбышев.
Глава сельского поселения ознакомил с правилами участия в ППМИ-2021, а также рассказал о результатах участия.
Имам деревни М. Кайбышев рассказал актуальность вопроса ограждения и благоустройства кладбища и призвал жителей деревни активно участвовать в данной программе. Он донес до каждого односельчанина, что необходимо общими усилиями организовать и выполнить священный долг перед усопшими предками.
Сабаевцы единогласно приняли решение участвовать в ППМИ-2021 с проектом «Ограждение и благоустройство кладбища деревни Сабаево».
Также на собрании выбрали инициативную группу в составе 5 человек, которая в случае победы конкурсной заявки будет контролировать ход ведения работ, заниматься сбором денег на софинансирование проекта. Сабаевцы с энтузиазмом подходят к участию в проекте и нацелены одержать победу в конкурсе.
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