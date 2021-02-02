Башкортостан поднялся на новое место в Рейтинге событийного потенциала регионов – 2020

В списке лидеров Башкирия вытеснила Краснодар на 7-еместо и уступает пока только Ленинградской области, Свердловской, Татарстану и Краснодарскому краю. Показатели Московской области не включаются в рейтингв связи с опережающим остальные регионы уровнем развитиясобытийной отрасли.

Рост в рейтинге стал возможен благодаря тому, что республикане снижала деловой активности даже в период полноголокдауна.Примером тому являетсяпроведение в апреле первого онлайн-форума «Мир после коронавируса:взгляд из сердца Евразии», а также последние глобальные мероприятия, прошедшие в гибридном формате, такие как Второй инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» и Международная неделя бизнеса-2020. Оператором этих событий стало Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

«Мы, как те, кто делает эти мероприятия, не собираемся останавливаться на достигнутом.В наших ближайших планах ряд глобальных форумов и соревнований. Команда Конгресс-бюро уже сейчас ведет подготовку, и мы уверены, что наша работа позволит Башкортостану занять первое место в Рейтинге событийного потенциала регионов», - говорит руководитель «Офис-группы» Павел Музыченко.

Прошедший год стал серьезнымвызовом для развития всех отраслей экономики и социальнойсферы регионов, однако туристическая и событийная индустрии оказались в числе наиболее пострадавших от пандемического кризиса.

Вэтойсвязиприрасчетерейтинга по итогам 2020 годабыло учтено влияния новых негативных факторов. В рамках исследованиярассматриваютсяпять групп показателей, оказывающих наиболее существенноевлияние на развитие региональных рынков событийной индустрии:

● наличие специализированнойинфраструктуры и материально-технической базы;

● наличиепрограммыпродвижения региона как туристической дестинации на внутреннем и внешнем рынках;

● наличие утвержденной политики развития конгрессно-выставочного потенциала региона;

● опыт привлечения и проведения значимых событий высокого уровня;

● туристическаяпривлекательность и транспортная доступность дестинации.

В 2020 году в число показателей третьей группы внесенаоценка региональных мер поддержкиконгрессно-выставочной индустрии в период пандемии. Также были уточнены показатели первой группы, а именнопринималась во внимание модернизацияспециализированных конгрессно-выставочныхкомплексов.Этообусловленотем, что многие регионы отказались от планов строительствановых площадок и ограничилисьреновациейсуществующих,перераспределивфинансыв пользу расходов на борьбус пандемией. С учетом того, чтов 2020 году мероприятия проходили как офлайн, так и онлайн,баллы за участие и проведениезасчитывались региону за каждый возможный вариант.