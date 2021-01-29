Жители села Новотроицкое принимают участие в Программе поддержки местных инициатив

На предварительном собрании жители с. Новотроицкое решили снова принять участие в ППМИ 2021 года и выступить с проектом приобретения не только 8 окон в спортивный зал, но окон в столовую, в коридоры 1 и 2 этажей школы. Всего приобрести и заменить 29 окон в здании. Сумма проекта по сметному расчету составит 700 тысяч рублей. На итоговом собрании 27 января было принято решение об участии в ППМИ 2021 года с проектом приобретения и установка окон в здании филиала МБОУ СОШ д. Малонакоряково ООШ с. Новотроицкое. Для победы в конкурсе одного желания мало. Нужна активность, твердая позиция жителей села и уверенность в своей победе. На собрании была выбрана и утверждена инициативная группа в количестве 5 человек, куда вошли представитель родительского комитета, учителя школы, работники культуры и администрации сельского поселения, председателем инициативной группы избран Осипов Виктор Михайлович.

Наша школа была построена в 1990 году, на протяжении 30 лет учителя совместно с учащимися и родителями содержали здание в достаточно неплохом состоянии. Своими силами заменили кровлю, полы в коридоре, спортивном зале, ежегодно проводят косметический ремонт. Но время берет свое, за три десятилетия деревянные оконные рамы давно изжили себя, ремонт которых не производился. В текущие годы силами школы были заменены особенно проблемные окна, но это малая часть большой двухэтажной школы. Бывшие ученики этой школы уже сами водят своих детей в школу, детский сад и ГКП, расположенных там же. А проблема остается та же. Поэтому, жители села не остаются в стороне от общей проблемы и решили довести дело, начатое еще в прошлом году, до конца. Мы верим в нашу победу!