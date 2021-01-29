За 12 месяцев 2020 года на территории Мишкинского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествий с участием детей

Помогите детям выбрать самый безопасный маршрут. Прежде чем переходить улицу, необходимо убедиться в полной безопасности: когда приближается машина, то необходимо дождаться ее полной остановки или пропустить. Запрещается переходить улицу перед близко идущим транспортом, особенно когда дорожное покрытие мокрое.

Все мы в той или иной мере являемся участниками дорожного движения. И от бдительности, осторожности каждого из нас зависит безопасность на дорогах. Особое внимание в этом вопросе необходимо уделять детям, ведь в каждой шестой-седьмой аварии погибает или получает травму ребенок. Чаще всего несчастье на дороге случается с детьми 7-12 лет, но нередко жертвами происшествий становятся дети дошкольного возраста.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, проведения целенаправленных мероприятий по профилактике наездов на несовершеннолетних пешеходов, предупреждения нарушений Правил дорожного движения со стороны школьников, а также водителей транспортных средств в период с 21 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на территории Мишкинского района была проведена профилактическая акция «Внимание–дети!».

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости юным пешеходам при движении по улицам и дорогам необходимо использовать световозвращающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Уважаемые родители, объясните своим детям, что при движении по улицам и дорогам надо всегда быть внимательными и осторожными, строго выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по улице нужно по тротуару (если он имеется), а переходить улицу только шагом и в местах, где имеются разметка «Пешеходный переход» или указатели перехода, а где их нет на перекрестках – по линии тротуаров. На пути в школу некоторым ребятам приходится переходить улицу с интенсивным движением транспорта. Напоминаем вам о том, что при перевозке детей в салоне автомобиля необходимо использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства - при перевозки детей до 7 лет. Не допускайте самостоятельное появление детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги.

В период проведения профилактической акции в образовательных организациях района было проведено более 50 занятий по ПДД. С 12 по 14 января 2021 года проведен конкурс фотоснимков «Дорожные картинки», в котором участвовали дети разных возрастов.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району в рамках профилактических мероприятий, направленных, проверку соблюдения водителями требований правил дорожного движения в части перевозки детей до 7 лет без специальных детских удерживающих устройств выявлено 21 административное правонарушение по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ.

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей; на должностных лиц - 25000 рублей; на юридических лиц - 100000 рублей.