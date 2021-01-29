В школе деревни Сосновка прошёл урок мужества

Цель акции - напомнить старшему поколению и рассказать молодежи о беспрецедентном для XX века преступлении нацистов, а также о великом подвиге и мужестве мирного населения блокадного Ленинграда. Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 г. до 27 января 1944 г. И это не просто цифра – каждый день стал тяжелым испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Самый тяжелый период - с декабря по февраль первой блокадной зимы 1941-1942 годов. За три месяца умерло больше 250 тысяч человек. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. «Блокадный хлеб» — 125 грамм, который получал простой житель осажденного города, чтобы продержаться сутки. 250 грамм получали работающие люди один раз в 24 часа. Цена такой пайки хлеба стоила целой жизни.

Стремительное продвижение германского вермахта летом-осенью 1941 года создало угрозу и для Ленинграда, второго по величине города СССР. Однако сил на то, чтобы захватить город, у гитлеровцев уже не осталось. Тогда, как известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. В тяжелейших условиях людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым важным для защитников города ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона города. И именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады.

Перед началом блокады произошло ужасное: немецкая авиация совершила налет на ленинградские Бадаевские склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы так точно, что в одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки. Город был окружен, продовольствие брать было неоткуда. Еще с 18 июля в Ленинграде были введены карточки. А с 8 сентября – фактического начала блокады – хлебная порция стала систематически снижаться.

Всего снижений было пять, и с 800 июльских граммов порция упала до 200 граммов хлеба для рабочих и 125 граммов для всех остальных.

В начале октября 1941 года в Смольном состоялось совещание отдела пищевой промышленности. Приглашенным на него специалистам поставили задачу – организовать производство пищевых продуктов из непищевого сырья. «Чем заменить муку?»- думали лучшие умы Ленинграда – химики, технологи, повара. На совещании присутствовал Василий Иванович Шарков (1907–1974) — профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой гидролизных производств Ленинградской лесотехнической академии. Было ему тогда 34 года. Именно он предложил использовать в качестве непищевых добавок к муке гидроцеллюлозу (во время блокады ее чаще называли пищевой целлюлозой).

Гидроцеллюлоза — продукт гидролиза целлюлозы под действием кислот (проще говоря, обработанная специальным образом химическим путем древесина). В воде порошок гидроцеллюлозы набухает и дает тестообразную субстанцию. На разработку режима получения гидроцеллюлозы и приготовления опытного образца дали только одни сутки! Через сутки образец гидроцеллюлозы весом около килограмма передали для испытаний пекарям. Еще через сутки были испечены и испробованы образцы хлеба с целлюлозой. На вид хлеб был привлекательный, с румяной корочкой, а на вкус горьковато-травянистый.

Непросто установить реальный рецепт блокадного хлеба. Он изменялся чуть ли не каждый день в зависимости от того, какое сырье имелось…

В среднем он состоял из пищевой целлюлозы - 10-15 %, жмыха и солода – 10-15 %, обойной пыли – 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвои – 1 %, ржаной обойной муки – 70-75 %. При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом (другого не было).

Пищевая ценность целлюлозной муки крайне незначительна. В сущности, это не еда, а наполнитель, поскольку не усваивается организмом человека, но, вызывая насыщение, притупляет чувство голода. Сейчас пищевую целлюлозу из-за такой особенности применяют при лечении ожирения. В самые тяжелые дни блокады содержание гидроцеллюлозы в хлебе доходило и до половины.

В блокадном Ленинграде работали 14 хлебозаводов. Не хватало рабочих рук, не было электроэнергии, топлива и воды. Работники второго хлебозавода выстраивались живой цепью от проруби в Неве до бака для замеса и передавали обледеневшие ведра с водой из рук в руки на трескучем морозе. Женщины добывали дрова для печей. Смены длились зачастую и по 16, и по 18 часов…

«В цеху - морозно. А чтобы тесто поднялось - нужно тепло. Носили ветошь, доски, ветки и жгли костры прямо в цеху - следы от них сохранились надолго. Снимали ватники с себя и укутывали тесто... Печи должны были работать беспрерывно. Дров не хватало. Случалось, что из шести печей топились лишь две, и даже - одна, но полностью завод никогда не останавливался. Едва ли не через каждые полчаса объявляли воздушную тревогу. Немецкие самолеты летели в три ряда, будто птицы на юг, и сбрасывали бомбы на хлебозавод. А в это время шел хлеб - и никто не уходил от печей: вытащить хлеб, чтобы не сгорел, достался людям, было важнее, чем выжить самому. Очень многие погибли...» Из воспоминаний работников хлебозаводов.

Хлеб даже доставали со дна Ладожского озера – из кузовов утонувших машин и подвод. Мука в центре такого мешка была еще сухая, а мокрую сушили и эту корку перемалывали для производства хлеба. Первые рейсы по Дороге жизни везли муку – такую нужную для блокадного хлеба. Везли из-за тонкого льда сначала на подводах и только позже – на грузовиках. Несмотря на круглосуточную работу Дороги жизни, первая зима в Ленинграде стала самой суровой, в ее ходе блокадный хлеб сохранил жизнь сотням тысяч наших соотечественников, а ведь это были крохи по современным меркам.

С хлебом связаны и подвиги, и потери. Например, известна история Даниила Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в первую и самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесен в книгу памяти блокады Ленинграда.

Говорят, что у блокадного хлеба не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг пекарен не распространялся такой хорошо знакомый нам аромат от теплой свежеиспеченной буханки хлеба. Но у блокадников другое мнение: «До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3 см, черный, липкий кусочек. С удивительным запахом, от которого не оторваться и очень вкусный! Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах». Зинаида Павловна Овчаренко, жительница Ленинграда, пережившая блокаду.