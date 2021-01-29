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Общество
29 Января 2021, 13:20

Проводится Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

С 18 января по 19 февраля на территории Мишкинского района проводится региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!».

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 1. «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; 2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; 3. «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Победителям конкурса в каждой номинации вручаются призы «Победитель конкурса «Спасем жизнь вместе», диплом и ценный подарок, призерам – диплом «Призер конкурса «Спасем жизнь вместе» и ценный подарок. Заявка на участие и конкурсные работы (в бумажном и электронном видах) принимает отделение уголовного розыска по линии незаконного оборота наркотиков ОМВД России по Мишкинскому району в срок до 18.02.2021 по адресу: с. Мишкино ул. Мира 4, либо [email protected].
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