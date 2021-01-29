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Общество
29 Января 2021, 13:49

На контроле – взыскание алиментов как защита интересов детей

В 2020 году на содержание детей сотрудниками органа принудительного исполнения Республики Башкортостан было взыскано свыше 330 млн рублей.

Граждане, обязанные судом платить денежные средства на содержание детей, но игнорирующие данное обязательство, становятся должниками. На исполнении у должностных лиц Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан находилось 40 326 исполнительных производств о взыскании алиментов.
В рамках работы по принудительному исполнению судебных решений и в соответствии с законом, к должникам применяются различные меры. Это
ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и ограничение на пользование специальным правом – правом управления транспортными средствами
Выехать за границу, а также сесть за руль автомобиля не удастся гражданам, имеющим алиментную задолженность в размере от 10 тысяч рублей и более. В 2020 году 20 225 неплательщиков алиментов из Республики Башкортостан были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, 3 297 – в праве управления транспортными средствами.
Запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом.
Это мера воздействия на те или иные объекты, которая не позволяет вносить изменения в правоустанавливающие документы таких объектов. Запрет на регистрационные действия накладывается через принятие соответствующего постановления судебным приставом. Действует судебный пристав при этом в пользу взыскателя и в силу ст.80 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая наделяет его таким правом. Снятие запрета для регистрации имущества происходит только после удовлетворения требования взыскателя по решению суда.
Арест и изъятие имущества в счет оплаты долга
Судебный пристав составляет акт описи и ареста имущества, принадлежащего должнику, для последующей передачи его на принудительную реализацию. Денежные средства, вырученные с торгов, идут в счет погашения алиментных платежей. Так, судебными приставами арестованное имущество было передано на принудительную реализацию в рамках 170 исполнительных производств с общим размером задолженности на 26 млн. рублей.
Удержание средств с заработной платы и находящихся в банке и иных кредитных организациях
Для получения сведений о полученных доходах должника сотрудники службы направляют запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, а также в пенсионный фонд. В случае установления места трудоустройства выносится постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные его доходы. В 2020 году, в рамках 23 779 исполнительных производств, в бухгалтерии различных организаций по месту работы для удержания алиментов из заработной платы были направлены копии документов. По всем таким исполнительным производствам судебными приставами периодически, по заявлению взыскателей, а также по собственной инициативе в порядке контроля исполнения судебных актов, осуществляется проверка правильности начисления и своевременность направления удержанных алиментов в адрес взыскателей.
Розыск должников и их имущества
В случае, когда взыскание затрудняется невозможностью обнаружения имущества должника или его самого, а он не реагирует на направляемые по последнему известному адресу требования, судебный пристав, во исполнение судебного решения и восстановления прав несовершеннолетнего, инициирует процедуру розыска. За истекший период в связи с розыском было прекращено 1 100 разыскных дел. Установлено местонахождение 1024 гражданинов-должников, в том числе, 18 лишены родительских прав, их дети воспитываются в домах ребенка. Успешно методами розыска были установлены 5 автотранспортных средств алиментнообязанных.
Привлечение к административной и уголовной ответственности
За неуплату алиментов сотрудниками органа принудительного исполнения в 2020 году было возбуждено 3 011 дел об административных правонарушениях по ст.5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания обязательные работы на различные сроки до 150 часов назначены 2 843, административному аресту на срок до 15 суток были подвергнуты 196, штраф получили 23. В отношении 1 222 неплательщиков, которые продолжили игнорировать исполнение родительских обязанностей после привлечения к административной ответственности, органами дознания были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.157 УК РФ. В рамках рассмотренных судами материалов дел, исправительным работам были подвергнуты 811 должников, реальное лишение свободы получили 38 граждан, лишение свободы условно – 101, обязательные работы назначили 2, еще 2 был назначен штраф.
В результате работы судебных приставов, на содержание детей было взыскано 330 млн. 96 тыс. рублей.
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