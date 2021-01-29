На контроле – взыскание алиментов как защита интересов детей

Граждане, обязанные судом платить денежные средства на содержание детей, но игнорирующие данное обязательство, становятся должниками. На исполнении у должностных лиц Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан находилось 40 326 исполнительных производств о взыскании алиментов.

В рамках работы по принудительному исполнению судебных решений и в соответствии с законом, к должникам применяются различные меры. Это

ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и ограничение на пользование специальным правом – правом управления транспортными средствами

Выехать за границу, а также сесть за руль автомобиля не удастся гражданам, имеющим алиментную задолженность в размере от 10 тысяч рублей и более. В 2020 году 20 225 неплательщиков алиментов из Республики Башкортостан были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, 3 297 – в праве управления транспортными средствами.

Запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом.

Это мера воздействия на те или иные объекты, которая не позволяет вносить изменения в правоустанавливающие документы таких объектов. Запрет на регистрационные действия накладывается через принятие соответствующего постановления судебным приставом. Действует судебный пристав при этом в пользу взыскателя и в силу ст.80 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая наделяет его таким правом. Снятие запрета для регистрации имущества происходит только после удовлетворения требования взыскателя по решению суда.

Арест и изъятие имущества в счет оплаты долга

Судебный пристав составляет акт описи и ареста имущества, принадлежащего должнику, для последующей передачи его на принудительную реализацию. Денежные средства, вырученные с торгов, идут в счет погашения алиментных платежей. Так, судебными приставами арестованное имущество было передано на принудительную реализацию в рамках 170 исполнительных производств с общим размером задолженности на 26 млн. рублей.

Удержание средств с заработной платы и находящихся в банке и иных кредитных организациях

Для получения сведений о полученных доходах должника сотрудники службы направляют запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения, а также в пенсионный фонд. В случае установления места трудоустройства выносится постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные его доходы. В 2020 году, в рамках 23 779 исполнительных производств, в бухгалтерии различных организаций по месту работы для удержания алиментов из заработной платы были направлены копии документов. По всем таким исполнительным производствам судебными приставами периодически, по заявлению взыскателей, а также по собственной инициативе в порядке контроля исполнения судебных актов, осуществляется проверка правильности начисления и своевременность направления удержанных алиментов в адрес взыскателей.

Розыск должников и их имущества

В случае, когда взыскание затрудняется невозможностью обнаружения имущества должника или его самого, а он не реагирует на направляемые по последнему известному адресу требования, судебный пристав, во исполнение судебного решения и восстановления прав несовершеннолетнего, инициирует процедуру розыска. За истекший период в связи с розыском было прекращено 1 100 разыскных дел. Установлено местонахождение 1024 гражданинов-должников, в том числе, 18 лишены родительских прав, их дети воспитываются в домах ребенка. Успешно методами розыска были установлены 5 автотранспортных средств алиментнообязанных.

Привлечение к административной и уголовной ответственности

За неуплату алиментов сотрудниками органа принудительного исполнения в 2020 году было возбуждено 3 011 дел об административных правонарушениях по ст.5.35.1 КоАП РФ. В качестве наказания обязательные работы на различные сроки до 150 часов назначены 2 843, административному аресту на срок до 15 суток были подвергнуты 196, штраф получили 23. В отношении 1 222 неплательщиков, которые продолжили игнорировать исполнение родительских обязанностей после привлечения к административной ответственности, органами дознания были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.157 УК РФ. В рамках рассмотренных судами материалов дел, исправительным работам были подвергнуты 811 должников, реальное лишение свободы получили 38 граждан, лишение свободы условно – 101, обязательные работы назначили 2, еще 2 был назначен штраф.