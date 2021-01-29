Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Караидельский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан напоминает, что используемые Вами печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 50х70 см. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112. При этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. До прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой). Удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.