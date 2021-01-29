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Общество
29 Января 2021, 13:24

Детская шалость с огнем

Центр профилактики пожаров Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям информирует: дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если им скучно, то они обязательно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь стоит далеко не на последнем месте. На практике, огнеборцы нередко сталкиваются с трагическими последствиями таких опасных игр.

Всего за 2020 год на территории республики от пожара погибло 13 детей. Трагические случаи объединяет одно – дети оставлены без присмотра.
Во избежание несчастных напоминаем следующие правила: не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие;
маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работающими электроприборами, каминами или печами; спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать это ребенка; следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых бывают красноречивее любых слов и запретов; номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со своими детьми наизусть;
Уважаемые родители! Безопасность ваших детей зависит в первую очередь от вас! Не оставляете детей одних без присмотра! Берегите себя и своих детей!
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