Детская шалость с огнем

Всего за 2020 год на территории республики от пожара погибло 13 детей. Трагические случаи объединяет одно – дети оставлены без присмотра.

Во избежание несчастных напоминаем следующие правила: не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше отсутствие;

маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работающими электроприборами, каминами или печами; спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать это ребенка; следите за своими действиями. Иногда поступки взрослых бывают красноречивее любых слов и запретов; номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со своими детьми наизусть;