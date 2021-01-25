В Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

В этом году мероприятие проводится уже в девятнадцатый раз. По условиям конкурса учащиеся должны написать сочинение в форме письма, а учителя - представить жюри свои методические разработки проведения урока написания письма в школе. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны.

Учащиеся и педагоги из Башкирии традиционно принимают активное участие в конкурсе. Вот уже на протяжении нескольких последних лет представители республики неизменно входят в число его победителей. Например, в прошлом году стали сразу трое учащихся из нашего региона стали лауреатами всероссийского конкурса». А три года назад школьник из Туймазов, чья работа была признана лучшей в международной номинации «Лучшего урока письма», представлял Россию на Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра.

«Мы искренне рады, что конкурс «Лучший урок письма» пользуется в нашем регионе такой большой популярностью, - отметил директор УФПС Республики Башкортостан Ирек Галимов. - Хотел бы выразить слова признательности всему педагогическому сообществу и, в частности, Министерству образования и науки республики, управлениям и отделам образования районных и городских администраций, школам за их поддержку конкурса и неоценимый вклад в сохранение ценностей родного языка, наглядным подтверждением чему являются призовые места их подопечных».