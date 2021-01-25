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Общество
25 Января 2021, 20:52

В Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Почта России объявила номинации очередного Всероссийского эпистолярного конкурса, организаторами которого также выступают Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Министерство обороны РФ, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Фонд социально-культурных инициатив. Региональный этап конкурса в Башкирии проводится при поддержке Министерства образования и науки республики.

В этом году мероприятие проводится уже в девятнадцатый раз. По условиям конкурса учащиеся должны написать сочинение в форме письма, а учителя - представить жюри свои методические разработки проведения урока написания письма в школе. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны.
Учащиеся и педагоги из Башкирии традиционно принимают активное участие в конкурсе. Вот уже на протяжении нескольких последних лет представители республики неизменно входят в число его победителей. Например, в прошлом году стали сразу трое учащихся из нашего региона стали лауреатами всероссийского конкурса». А три года назад школьник из Туймазов, чья работа была признана лучшей в международной номинации «Лучшего урока письма», представлял Россию на Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра.
«Мы искренне рады, что конкурс «Лучший урок письма» пользуется в нашем регионе такой большой популярностью, - отметил директор УФПС Республики Башкортостан Ирек Галимов. - Хотел бы выразить слова признательности всему педагогическому сообществу и, в частности, Министерству образования и науки республики, управлениям и отделам образования районных и городских администраций, школам за их поддержку конкурса и неоценимый вклад в сохранение ценностей родного языка, наглядным подтверждением чему являются призовые места их подопечных».
Полный список номинаций размещен на сайте Почты России. Работы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» необходимо направлять до 20 июля в УФПС Республики Башкортостан на адрес: улица Ленина, 28, каб. 408, город Уфа, 450000. На конверте необходимо сделать пометку «На конкурс «Лучший урок письма».
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